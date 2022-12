Sì all’illuminazione natalizia, seppur con tutti gli accorgimenti del caso, dati dalle circostanze attuali in termini di energia, e a un ricco calendario di eventi per celebrare questo periodo di festa. Il palinsesto messo a punto dal Comune di Chiari, con le realtà locali, è davvero ricchissimo.

Si accende il Natale a Chiari: ecco il palinsesto di tutte le iniziative

Anche per il 2022 la Città di Chiari avrà il suo luminoso Natale: lo ha deciso l’Amministrazione del sindaco Massimo Vizzardi.

che ha trovato una quadra soddisfacente tra le esigenze in termini di risparmio energetico e la volontà di offrire comunque ai cittadini una meritata ambientazione festiva per quello che potrebbe essere il primo Natale senza restrizioni a causa del Covid.

hanno spiegato gli amministratori. Nello specifico, l’allestimento di quest’anno punterà molto sul tema dell’albero di Natale e sulla valorizzazione di ogni Quadra.Infatti, il Comune doterà ognuna di un albero da addobbare specificatamente e porre all’ingresso della propria zona. Inoltre, proprio all’ingresso di via Marengo, via Villatico, via Cortezzano e via Zeveto, verrà posta una ghirlanda luminosa a fascia, ad unire in unico abbraccio simbolico l’accesso alle quattro Quadre cittadine. Invece, grazie alla collaborazione con la Pro Loco clarense, in piazza delle Erbe verrà posizionato l’albero di Natale cittadino, mentre il quadriportico sarà abbellito e illuminato con alberi dalle diverse misure.

Infine, spazio ai giochi di luce e proiezioni sugli edifici cittadini: il Museo della Città, la sede della Pro Loco, la torre civica, il Duomo e la chiesa di Santa Maria saranno le tele di preziosi giochi di luce che sapranno creare una magica atmosfera natalizia. La castrina invece, così come è stato fatto e apprezzato negli ultimi anni, ospiterà i filari di stelle, mentre su via Bettolini e via Garibaldi ci saranno filati di luce che proseguiranno per tutto il ring esterno del centro storico. Le luminarie verranno accese mercoledì 7 dicembre alle 18 in piazza delle Erbe.

Gli eventi

Anche per il 2022, la città offrirà moltissimi appuntamenti per tutti con i quali passare momenti lieti durante le festività natalizie, a partire dal «Trenino di Babbo Natale», con la Pro Loco Chiari, che sarà attivo da sabato 3 dicembre a venerdì 6 gennaio (partenza da Piazza Martiri della libertà). Inoltre, a partire dall’8 dicembre e per ogni domenica pomeriggio e festività il gruppo Alpini sarà presente in piazza Zanardelli con tè caldo e vin brulè, mentre tutte le iniziative del programma Natale a Chiari saranno patrocinate e realizzate con il sostegno del Comune.

Nello specifico, ci saranno «L’ora del racconto speciale 12 libri per 12 mesi» (venerdì 2, venerdì 9, venerdì 16, venerdì 24 dicembre, biblioteca comunale Fausto Sabeo, 16.30, con Le Librellule); il Concerto di Natale con il Coro Vox Nova e Coro Luca Marenzio (sabato 3 dicembre, Chiesa di Santa Maria Maggiore, 20.45); i «Laboratori creativi arriva il Natale (mercoledì 7 dicembre, Biblioteca comunale Fausto Sabeo, 14.30, con Le Librellule) e l’inaugurazione della mostra dei presepi (mercoledì 7, Chiesetta di San Pietro Martire, alle 19, con il Gruppo Alpini).

Giovedì 8 dicembre, per la Festa dell’Immacolata, ci saranno «Il magico teatro dei burattini» (Museo della Città, alle 15) e il concerto gospel del «Coro Hope Singer» (Duomo dei Santi Faustino e Giovita, alle 20.45, con Pro Loco Chiari). Sabato 10 dicembre sarà la volta de «Il santo Natale dei Babbi a Natale», laboratorio esperienziale per papà che amano leggere ai loro bebè (biblioteca comunale Fausto Sabeo, alle 10, a cura di Nati per Leggere Lombardia), e dei «Gli eroi del Natale», film d'animazione per bambini e famiglie (Museo della Città di Chiari, alle 15.30).

Domenica 11 dicembre apriranno i Mercatini di Natale (piazza Zanardelli, dalle 9 alle 18, con Pro Loco Chiari) e ci sarà l’evento «Aspettando Santa Lucia», laboratori creativi per bambini (piazza delle Erbe, dalle 15.30 alle 18, con Pro Loco Chiari e con il Gruppo Creative della biblioteca e Comune), per finire con «Il dolce sapore del Natale», assaggi di panettoni artigianali (piazza Zanardelli, dalle 15.00 alle 18.30).

Giovedì 15 dicembre ci sarà il «Laboratorio creativo Lo Schiaccianoci» (in biblioteca alle 16.30 con Le Librellule), mentre sabato 17 dicembre ci saranno lo «Spettacolo di magia per per bambini e famiglie» al (Museo della Città di Chiari, alle 15), e il Musical Maestro (nella Galleria Italmark, alle 20.45, con il Corpo bandistico G.B. Pedersoli e Danza Studio Chiari).

Domenica 18 dicembre via al Villagio di Babbo Natale ci saranno tante sorprese (in piazza Zanardelli, dalle 10 alle 18.30, con Pro Loco Chiari e Comune) e il passaggio degli zampognari in piazza, musiche natalizie per le vie del centro storico (Centro storico, dalle 15, con Pro Loco Chiari e Comune), passando per le «Storie di Natale con le Librellule» (al Museo della Città di Chiari, dalle 16) e il «Concerto di Natale» (nella Chiesa di San Bernardino, alle 20.30) a cura di Piccola Accademia di Musica di San Bernardino. Sempre quel giorno, ci sarà l’inaugurazione della decima mostra dei presepi in Villa Mazzotti (taglio del nastro alle 12): la mostra sarà aperta dal 18 dicembre al 8 gennaio a cura dell’Associazione Amatori Presepe. Mercoledì 21 dicembre ci sarà il laboratorio creativo «Le ghirlande di Mariangela», con un ricordo di Mariangela Perotti, librellula venuta a mancare. L’appuntamento è per il 24 dicembre in biblioteca alle 16.30. Nel pomeriggio, invece, torna l’amatissima Fiaccolata di Natale con la statua del Bambin Gesù, partenza da Villa Mazzotti alle 17: la fiaccolata passerà per le vie del centro e si concluderà con la deposizione del Bambin Gesù nella capanna degli Alpini in viale Mellini (con il Gruppo Alpini Chiari e il Corpo bandistico G.B. Pedersoli).

La notte di Natale, domenica 25 dicembre, ci saranno gli auguri in piazza, ovvero il tradizionale scambio di auguri con piano e voce di Elodea (piazza Zanardelli, al termine della Messa 00.45, a cura di Comune e Gruppo Alpini). Giovedì 5 e venerdì 6 gennaio ci sarà «Al Museo con la befana: Un’avventura per bambini e famiglie (al Museo della Città – Sezione archeologia, dalle 15 alle 16.30, posti limitati e prenotazione obbligatoria: museo@comune.chiari.brescia.it).

Gli interventi

Il primo ad intervenire è stato il sindaco Vizzardi.

Il 7 dicembre con l’accensione delle luminarie daremo il via al ricco palinsesto di eventi pensati per grandi e piccini. Il Natale è un momento dell’anno importante che non può non essere celebrato, oltre che nel sua significato più intimo e religioso, anche con un allestimento magico e decorso della Città. Nonostante il periodo sicuramente complesso, la scelta dell’Amministrazione ha tenuto conto del bisogno più profondo di passare dei giorni sereni, allegri e “illuminati”. La magia che si legge negli occhi dei più piccini è una leva importante anche per la speranza da diffondere in noi adulti. Senza contare che il nostro centro storico è ricco di commercianti e botteghe che meritano un contesto a tema dove poter organizzare e coordinare momenti dedicati alla promozione e allo shopping.

Poi la parola è passata all’assessore alla Cultura, Chiara Facchetti.

Sarà un calendario ricco di iniziative che ci accompagnerà durante tutto il periodo delle festività. Si rinnovano anche quest'anno l'impegno e la partecipazione delle realtà culturali, coordinate e supportate dall'Amministrazione comunale, della Biblioteca comunale e del Museo della Città per regalare a grandi e piccini appuntamenti e momenti di gioia e festa, oltre a rappresentare un'importante occasione di sostegno della rete commerciale della nostra città, in particolare del centro storico. Un ringraziamento particolare al Gruppo Alpini di Chiari, sempre presenti e disponibili a collaborare per creare quell'atmosfera natalizia inconfondibile per i clarensi.

Infine è intervenuta la consigliera incaricata alla Promozione del centro storico, Michela Martinazzi.

Anche quest’anno abbiamo deciso di regalare alla città un’atmosfera capace di donare quella serenità che a maggior ragione a Natale è un dono. Ringrazio fin da ora la Pro Loco di Chiari che, insieme a noi, avvierà la programmazione ad hoc a partire dall’8 dicembre.

Dunque non resta che attendere, mercoledì, dalle 18, si accenderanno le luci!