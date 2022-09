Serata solidale in ricordo di Max Reali

Per non dimenticare e celebrare la memoria di Massimo Reali.

L'appuntamento

Da tutti conosciuto come Max si è spento lo scorso febbraio a causa della Sclerosi laterale amiotrofica, dopo una battaglia durata anni e combattuta con grande forza e senza mai perdersi d'animo. Il primo Memorial è in programma per sabato 17 settembre alle 18.30 al Centro Sportivo Corcione di via Gramsci.

"Tana Libera Tutti", il libro

Durante la serata verrà presentato il libro scritto proprio da Massimo Reali pochi giorni prima della dipartita dal titolo "Tana Libera Tutti", un testo che è stato fatto pubblicare postumo grazie all'affettuoso contributo degli Amici di Max. All'incontro prenderà parte don Duilio Lazzari parroco di Castegnato e amico di Max. In programma, inoltre, una quadrangolare di calcio con quattro squadre una delle quali sarà quella de "Gli amici di Max" con i due suoi figli; presente anche uno stand gastronomico. L'evento è patrocinato dal comune di Gussago che ha messo loro a disposizione il campo sportivo e le cucine.

Finalità benefica

La serata avrà una finalità benefica: il ricavato sarà infatti devoluto in beneficienza alla Abe (Associazione Bambino Emopatico) e alla Onlus Gruppo Africa Grand Baobab.