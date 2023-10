Scuola "rinnovabile", l'assessore regionale Giorgio Maione in visita a Roccafranca.

Scuola "rinnovabile", l'assessore regionale Maione in visita a Roccafranca

Si è tenuto questa mattina (sabato 30 settembre 2023) a Roccafranca l'incontro tra l'assessore regionale all'Ambiente e Clima Giorgio Maione e il sindaco di Roccafranca Marco Franzelli. La Regione ha deliberato, nell’ambito del piano Lombardia, un importante finanziamento dedicato all’efficientamento energetico del plesso scolastico di Roccafranca .

Il progetto: cosa prevede

Tale progetto prevede diversi interventi, che consentono la sostituzione dei generatori di calore a gas metano, obsoleti e con rendimenti scadenti, con sistemi di tipo ibrido, ovvero caldaie a condensazione accoppiate con pompe di calore. L’incremento del fabbisogno di energia elettrica, dovuto alle pompe di calore, potrà essere soddisfatto con l’installazione di impianti fotovoltaici, ulteriori a quelli già esistenti.

Nei periodi più freddi, quando il contributo di energia prodotta dagli impianti fotovoltaici è bassa, verranno utilizzate prevalentemente le caldaie, mentre nei periodi di mezza stagione verranno utilizzate le pompe di calore e l’impianto fotovoltaico avrà una produzione tale da compensare quasi completamente il fabbisogno energetico, anche grazie all’utilizzo di sistemi di accumulo, proporzionati alla producibilità dei campi fotovoltaici. Per i restanti periodi, la produzione di energia elettrica eccedente l’utilizzo verrà accumulata ed utilizzata nel periodo notturno per l’illuminazione dei campi gioco, i servizi e gli utilizzi non scolastici delle strutture (palestra, locali polifunzionali degli edifici, acqua calda sanitaria in pompa di calore).