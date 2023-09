È stato inaugurato ufficialmente il nuovo club Rotary Brescia Next.

L'inaugurazione ufficiale

Nel corso della cerimonia che si è svolta nella serata di lunedì 18 settembre 2023 la presidente Susanna Bulferetti ha ricevuto la carta costitutiva della nuova realtà da Luigi Maione, governatore del Distretto Rotary 2050 che riunisce oltre 70 club distribuiti sul territorio lombardo tra Brescia, Milano Sud, Mantova, Piacenza, Pavia, Lodi e Cremona. Il governatore Maione ha espresso orgoglio per il nuovo Rotary Brescia Next, il 76esimo del Distretto e sottolineato l’impegno verso le nuove generazioni. Nel corso della presentazione è stata consegnata la spilla a circa 40 soci del neonato club Rotary Brescia Next che si contraddistingue per essere fra i Club Rotary più giovani in Italia, con un’età media dei membri intorno ai 45 anni.

Particolare attenzione al mondo giovanile

Il nuovo Rotary Brescia Next avrà la sua sede presso Villa Fenaroli a Rezzato anche se la neonata realtà associativa si distinguerà per la programmazione itinerante di eventi e iniziative, con l’obiettivo di favorire l’incontro con le imprese e i giovani nei luoghi più straordinari della cultura. Proprio ai giovani Rotary Brescia Next rivolge un’attenzione particolare.

La presidente Susanna Bulferetti ha commentato:

“Rotary Brescia Next nasce come una iniziativa inclusiva, ispirata all’azione per i giovani. A loro saranno dedicati progetti di formazione che il club svilupperà nei prossimi mesi, a cominciare da un service per lo studio del nostro gagliardetto, un simbolo molto importante per ogni Rotary. Un grazie speciale a chi ha saputo trasmettere e condividere l’entusiasmo per un progetto tutto da scrivere, all’insegna dei valori e dei principi rotariani. Un plauso a tutti gli amici che con impegno, determinazione e forte volontà hanno man mano fatto sì che il gruppo si allargasse sempre più”.

Aggiunge Federico Ghidini, presidente della commissione Immagine Pubblica del club:

“Rotary Brescia Next è stato fondato da un gruppo di imprenditori, professionisti e accademici con una visione proiettata all’innovazione e al futuro dell’economia. Queste linee guida si affiancano ai valori tradizionali di Rotary International che si ispirano all’integrità, alla diversità, all’amicizia, al servizio e alla leadership e in cui trovano impulso i progetti di solidarietà e sostenibilità sociale”.

Prossimo appuntamento in programma

Tra le prime partnership di Rotary Brescia Next, quella con l’iniziativa New Deals. Future economy festival il 29 settembre a Desenzano del Garda. Un appuntamento che pone al centro l’impresa e il mondo del lavoro per esplorare, dibattere e plasmare il futuro della società e delle imprese.