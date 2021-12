Santa Barbara, le celebrazioni dei Vigili del Fuoco di Palazzolo sull'Oglio

Santo Patrono

Deposizione fiori al cimitero del Capoluogo, a seguire Santa Messa.

I Vigili del Fuoco del distaccamento guidato da Gianluca Rondi oggi (sabato 4 dicembre) hanno celebrato Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco.

Al cimitero del Capoluogo a Palazzolo sull'Oglio, come ogni anno sono stati deposti dei cesti di fiori sulle tombe di tre Volontari dei Vigili del Fuoco Mario Plebani, Giuseppe Peri e Alessandro Rondi che sono deceduti per cause naturali (non in servizio) quando ancora prestavano servizio come Volontari. Presenti gli anziani (coloro che non sono più in servizio per questioni di età e che fanno parte dell'Associazione Pompieri Palazzolo sull'Oglio 1883 presieduta da Stelio Plebani che sostiene gli acquisti del distaccamento) e gli allievi. A seguire la Santa Messa nella parrocchia di Santa Maria Assunta alla quale parteciperanno autorità e associazioni provenienti anche da altri comuni di competenza del distaccamento stesso.