Palazzolo sull'Oglio

Per acquistare l'autopompa servono circa 300mila euro.

Ieri sera si è svolta la conferenza stampa nel distaccamento di Palazzolo.

Un nuovo mezzo per i Vigili del fuoco: arriva l'aiuto dei Lions

"Sono una realtà molto importante per tutto il territorio, che copre ben 19 comuni: 11 bergamaschi e 8 bresciani. Per questo abbiamo accettato di aiutarli". Queste le parole pronunciate dal presidente dei Lions di Palazzolo Stefano Raccagni in merito all'iniziativa promossa dall'Associazione pompieri Palazzolo 1883, che dal 2005 aiuta e supporta negli acquisti il distaccamento volontari di Palazzolo, guidato da Gian Luca Rondi. Il sodalizio guidato da Stelio Plebani ha già raccolto circa 20mila euro, ma per arrivare ai 300mila euro necessari serve un grosso contributo. "Circa 150mila euro è quello che arriva in cinque anni dalla convenzione sottoscritta con i Comuni bresciani (Corte Franca, Pontoglio, Capriolo, Paratico, Erbusco, Cologne e Adro), Palazzolo ente capofila - ha spiegato Plebani - Ma ci serve un aiuto e siamo contenti della risposta dei Lions".

Il ruolo dei Lions

Raccagni martedì sera non si è presentato da solo ma insieme ai colleghi e ai rappresentanti dei Club Sarnico Franciacorta, Montorfano Franciacorta e Valcalepio Valcavallina. "Organizzeremo sicuramente degli eventi per la raccolta fondi e cercheremo di parlare con i vari imprenditori del territorio. Ci daremo da fare", hanno spiegato.