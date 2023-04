Ritorna il Memorial Massimo Salvi. L’edizione 2023 della manifestazione si terrà dal 25 maggio al 18 giugno nell'oratorio della frazione rovatese di Sant’Andrea.

Ritorna a Sant'Andrea il Memorial Massimo Salvi

All’oratorio della frazione rovatese di Sant’Andrea si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con il torneo notturno di calcio a sette intitolato a Massimo Salvi, ex calciatore dell’Unitas Coccaglio e dirigente sportivo del Chiari Calcio, prematuramente scomparso nel 2015 a soli 53 anni. A organizzare l’evento oltre al Gso di Sant’Andrea, ci sono i figli di Massimo, Matteo e Cristina, e la moglie Daniela Vavassori, supportati da decine di amici, appassionati, sostenitori e volontari. "Le iscrizioni sono aperte e il format proposto sarà sostanzialmente lo stesso, visto che funziona bene", ha spiegato il figlio Matteo, felice di portare avanti un’iniziativa dedicata alla memoria del padre. La manifestazione coinvolgerà 16 squadre e sono previsti premi per i primi quattro classificati, oltre che per il capocannoniere, miglior portiere e miglior giocatore.

Le iscrizioni sono aperte

Il Memorial Massimo Salvi è una manifestazione divenuta ormai una tradizione a Rovato e che attira ogni anno centinaia di persone, soprattutto giovani. Un appuntamento dedicato al calcio ma non solo: alla solidarietà, all’amicizia e alla voglia di trascorrere piacevoli momenti in compagnia. Per iscrizioni, contattare i numeri 328.2133791 e 347.5308294; per tenersi costantemente aggiornati sul torneo, visitare le pagine Facebook e Instagram Memorial Massimo Salvi.

Le precedenti edizioni

Dopo lo stop imposto dal Covid, nel 2022 il torneo era ripartito. Un vero successo, un gradito ritorno contrassegnato dalla voglia di stare insieme e di condividere esperienze, nel ricordo di Massimo Salvi.