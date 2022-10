Una comunicazione ufficiale pervenuta direttamente dall'Ats di Brescia, il servizio riprenderà regolarmente a partire da lunedì 10 ottobre.

Riapre la Comunità assistenziale di Travagliato

Si informa che dalle 20 di lunedì 10/10/2022 la Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Travagliato, che era stata momentaneamente trasferita a Roncadelle, sarà nuovamente attiva in Via Raffaello n. 24 a seguito del completamento dei lavori di ristrutturazione della Casa di Comunità.

Sono infatti stati terminati i lavori di ristrutturazione.

I Comuni interessati

I comuni afferenti a questa postazione sono Travagliato, Berlingo, Castel Mella, Ospitaletto, Roncadelle e Torbole Casaglia. Per attivare il Servizio di Continuità Assistenziale è possibile anche contattare il Numero Unico gratuito 116117.