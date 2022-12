Raphaël fa rima con prevenzione

Parola d’ordine, prevenzione. Oltre cento persone visitate nell’ambito delle campagne di prevenzione oncologica e cardiologica nei tre ambulatori specialistici di Desenzano del Garda, Calcinato e Clusane d’Iseo gestiti dalla cooperativa Raphaël.

Due importanti iniziative di successo. La prima era legata alla prevenzione cardiovascolare, da qualche mese disponibile anche nei poliambulatori di Clusane e Calcinato, oltre che a Desenzano e si è svolta in coincidenza con la Giornata Mondiale del Cuore. La seconda, invece, era legata alla prevenzione oncologica e, in particolare del tumore al seno, e ha portato la Cooperativa a "prolungare" il famoso "mese rosa".

La cooperativa Raphaël è sorta con l’obiettivo di promuovere il benessere della persona, mediante la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura della malattia, agli inizi degli anni ’80, per volontà del fondatore don Pierino Ferrari.

"In questo modo abbiamo dato la possibilità a più di cento persone di accostarsi gratuitamente ai percorsi di prevenzione oncologica e cardiologica - ha commentato Roberto Marcelli, presidente della Cooperativa - È un piccolo passo verso l’obiettivo di accrescere la sensibilizzazione sull’importanza di fare prevenzione: ne abbiamo già fatti molti e ne seguiranno molti altri, anche in questo Natale. La nostra attenzione sarà ora rivolta in particolare alle persone con difficoltà economica o sociale che diversamente non accederebbero alla prevenzione".