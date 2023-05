Sono stati raggiunti ed approvati gli accordi bonari con i proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione della ciclopedonale Chiari-Rudiano: l’avvio della gara di appalto è previsto tra giugno e luglio, in modo da vedere l’opera realizzata entro la fine del mandato dell’Amministrazione.

Raggiunti gli accordi con i proprietari per la ciclopedonale tra Chiari e Rudiano

Come è noto, l’opera è stata ratificata da tutti gli Enti coinvolti , la Provincia di Brescia e i Comuni di Chiari, Castelcovati, Rudiano ed Urago d'Oglio, all’interno degli incontri dedicati all'attuazione del futuro Polo del Produrre (l’ambito produttivo sovracomunale in territorio di Chiari) e prevede l'allargamento dell’arteria stradale per il completamento del collegamento dei centri abitativi di Chiari e di Rudiano, passando sul territorio del Comune di Urago.

Diventa, quindi, sempre più concreta la realizzazione del collegamento ciclabile tra Chiari, dalla località San Giovanni, e Rudiano: un progetto nato dalle larghe intese dei Sindaci di Castelcovati, Chiari, Rudiano e Urago d’Oglio.

Già lo scorso settembre 2022 erano partiti i primi lavori finalizzati alla messa in sicurezza di un nodo cruciale del percorso. Le opere, per le quali Chiari ha messo sul tavolo 60 mila euro di fondi speciali concessi al Comune per interventi vari, compresi quelli sulla mobilità dolce, hanno interessato un tratto lungo via Rudiano, mettendo in sicurezza il punto dove il canale in cemento affiancava la pubblica via a cielo aperto, senza alcuna barriera o protezione.

Non si è trattato appunto della totalità dei lavori che riguarderanno l’intera pista, ma di un primo tratto di alcune centinaia di metri che darà poi l’abbrivio all’intera opera, la cui conclusione è prevista per la fine del 2023. Altri interventi previsti dal Comune di Chiari per la riqualificazione dell’abitato di San Giovanni sono già programmati con quelli necessari per la realizzazione della ciclabile, in modo che possano essere realizzati nei distinti lotti previsti che verranno assegnati alle diverse imprese in modo da aumentare le forze lavoro e concludere la «messa a terra» di tutte le opera entro la fine del mandato.

Al pari della riqualificazione del San Giovanni, anche la nuova ciclo-pedonale è un’opera strategica, non solo per l’implementazione dell’offerta di mobilità dolce in quanto tale, ma come collegamento tra la Città di Chiari e il Parco Regionale della Valle dell’Oglio, in linea con quanto previsto dalle linee di mandato, che permette fra l’altro di superare ogni barriera lungo gli oltre quattro chilometri che attualmente separano il Parco Naturale Regionale dalle ciclabili clarensi.

L'intervento

Sul tema è intervenuto il vicesindaco e assessore alle Opere Pubbliche, Maurizio Libretti.