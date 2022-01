Chiari

Dopo oltre 40 anni, nuovo vertice e volontari in campo ai verdi, ma gli storici non fanno mancare l'appoggio.

Cambio della guardia allo storico Palio delle Quadre di Chiari. Dopo oltre quarant’anni di servizio, la Quadra Marengo passa il testimone a Team Life - Disabile ma Libero di Vivere.

Quadra Marengo: il testimone degli Antonelli passa in mano al Team Life

Infatti, l’associazione scende in campo per portare il proprio contributo fattivo ora che la precedente direzione organizzativa di Marengo ha deciso di non proseguire la propria attività. Grazie al confronto serrato proprio con gli organizzatori storici della quadra Marengo (in particolare con la famiglia Antonelli) è stato possibile arrivare alla decisione di provare, per l’anno in corso, a proseguire con l’organizzazione della Quadra Marengo da parte di Team Life. Molti componenti della vecchia squadra, infatti, hanno deciso di sostenere il passaggio di consegne garantendo il proprio aiuto a Team Life, continuando ad occuparsi della sfilata e della corsa del Palio. Inoltre, organizzare gli eventi di Quadra Marengo dà di fatto a Team Life l’opportunità di proseguire nella sua missione primaria: raccogliere fondi da destinare ad iniziative di beneficenza con particolare riguardo al mondo della disabilità in generale. Un grazie sentito è andato da Team Life proprio ai componenti della Quadra Marengo che hanno deciso di rimanere al suo fianco in questa avventura e all’Amministrazione Comunale per l’opportunità data.

Il saluto degli Antonelli

«Per una storia che finisce ce n’è sempre una che inizia e quella che sta per cominciare è la storia di Team Life, che con grande coraggio e generosità è pronta a raccogliere l’eredità di Marengo. È una sfida difficile e impegnativa per gli amici di Team Life e per questa ragione potranno contare sul nostro gruppo che garantirà tutto il supporto e l’aiuto necessario per l’organizzazione del prossimo Palio delle Quadre. La Quadra Marengo è un patrimonio della nostra comunità e come tale non potrà mai scomparire: continuerà a vivere con un nuovo timoniere che siamo certi sarà in grado di condurre nuovamente la nave in porto – hanno commentato dalla Quadra verde – Quello che ci resta da fare è ringraziare tutti i nostri splendidi volontari che in questi quarantadue anni hanno sacrificato il loro tempo e le loro energie per la nostra causa; i nostri formidabili atleti e i loro allenatori, forieri di grandi vittorie e detentori del record di aggiudicazioni del Palio e ogni singola persona che in tutti questi anni ha dato un morso ad un nostro panino con la salamina, ha calcato la nostra pista da ballo o ha sfidato la sorte scommettendo sul peso del nostro salame appeso al tendone. Grazie davvero di cuore a tutti».

L'intervento del Comune

«Plaudo il lavoro appassionato degli ultimi quarant’anni della Famiglia Antonelli e di tutti i volontari di Quadra Marengo, e abbraccio gioiosamente la disponibilità del gruppo Team Life – ha commentato il consigliere con incarico alle Quadre, Ludovico Goffi –. Dopo diversi mesi di lavoro siamo giunti ad una svolta significativa; non solo sbroglia l'impasse della ricerca del nuovo gruppo dirigente nella Quadra verde, ma offre significative opportunità oltre che utili spunti di riflessione. Sono felice che Ersilio ed il suo gruppo abbiano deciso di raccogliere il testimone, soprattutto perché sono certo sapranno portare tematiche significative e preziose in un contesto di festa della nostra città. Le Quadre torneranno presto: ripartiamo ora con questa promessa».

L'approfondimento completo, con i commenti, la storia e le motivazioni, sarà sul ChiariWeek in edicola venerdì 28 gennaio.