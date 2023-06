Protezione Civile Summer Fest: al via la tre giorni

Le giubbe gialle covatesi saranno protagoniste del Protezione civile summer fest, una tre giorni di musica, buon cibo e divertimento che andrà in scena dal 30 giugno al 2 luglio.

Protezione Civile Summer Fest: il progetto

La manifestazione è nata nell'ambito di #Aiutaciperaiutare, un progetto promosso dal gruppo Protezione civile paracadutisti e volto a raccogliere risorse per incrementare attrezzature e mezzi ed essere sempre più efficienti in situazioni di emergenza

Al via da oggi

Patrocinata dal Comune, la manifestazione targata Prociv si aprirà venerdì 30 alle 19 presso l'Area Feste del Centro Sportivo di Castelcovati, dove tutte le tre serate sarà attivo lo stand con varie specialità gastronomiche. Dopo il tributo a Vasco Rossi di Azoto Liquido alle 21, alle 23 spazio alla Silent Disco, dove i partecipanti potranno ballare al ritmo di 3 generi musicali (prevendite entro il 27 al costo di 10 euro tramite il numero whatsapp 339.8068230, indicando nome, cognome e numero di cuffie).

Si prosegue sabato 1 luglio con la serata dei Poprise (italian style band), mentre domenica la festa si concluderà in grande stile, con lo spiedo bresciano con polenta sia da asporto che servito al tavolo. Per prenotare è possibile chiamare il 348.5292203: ogni porzione costa 14 euro se portata via, mentre per il servizio al tavolo il costo è di 17 euro con porzione comprensiva di spiedo, polenta e patatine.