Questa mattina, sabato 24 agosto, è stata presentata la 46esima edizione del Palio delle Quadre in Sala Repossi, in Municipio, a Chiari. La manifestazione avrà luogo dal 2 al 7 settembre. Domenica 1, alle 18.30, l'inaugurazione con l'apertura dell'anno sportivo in piazza Zanardelli, mentre dal lunedì sera gli eventi e il servizio gastronomico in Quadra. Sabato il gran finale con la corsa del Palio.

Manca sempre meno: il Palio delle Quadre sta per iniziare. Questa mattina è stata presentata alla presenza di tutti i protagonisti l'edizione del 2024.

A fare gli onori di casa il sindaco Gabriele Zotti e l'assessore allo Sport, nonché speaker della manifestazione, Roberto Goffi. Presenti per l'occasione anche gli assessori Luigi Pozzaglio e Roberto Campodonico, nonché vicesindaco, che ha illustrato anche il nuovo Concorso vetrine per le Quadre.

Immancabili i grandi protagonisti, i presidenti di Quadra: Marco Delpanno per Cortezzano, Maura Colombo per Marengo, Giancarlo Ghidini per Cortezzano e Alessandro Marzani per Zeveto che hanno illustrato i programmi e le prelibatezze gastronomiche.

Il programma in piazza

Domenica 1 settembre, alle 18.30, in piazza Zanardelli ci sarà l'apertura dell'anno sportivo e l'inaugurazione Palio. Un momento particolare sarà dedicato anche alle eccellenze sportive cittadine.

Lunedì e martedì ci sarà il Salto con l'asta in piazza, femminile e poi maschile, organizzato dall'Atletica Chiari Libertas 1964. Mercoledì sera, invece, arriva la comica Valentina Persia con il suo "Ma che ti ridi?!", tour del 2024. Giovedì serata libera (con le prove della rappresentazione), mentre venerdì ritorna la Ritmica Chiari con "Il giro del mondo in mezze punte". Gran finale sabato sera con la rappresentazione teatrale "Amarcord clarense" con regia di Giorgio Locatelli sul tema del cinema teatro Sant'Orsola e poi la corsa del Palio delle Quadre. I vincitori della staffetta poteranno a casa il drappo del Palio dipinto da Anna Ramera, attualmente nelle mani di Villatico.

Ad aprire la serata il Corpo bandistico Pedersoli. Ci sarà anche il Coro Polifonico, che canterà l'Inno d'Italia eseguito dalla banda e saranno in piazza anche gli sbandieratori.

Presenti in sala anche il Comitato sportivo, con il direttore di gara Roberto Sardi, la Ritmica Chiari con Ombretta Goffi e il presidente dell'Atletica, Daniele Bianchi: quella del Salto con l'Asta è la 38esima edizione, una gara internazionale ormai nota in tutto il mondo, e la più longeva manifestazione sportiva in piazza.

Il programma in Quadra

Le quattro quadre offriranno intrattenimento e ottimo cibo. Ci saranno eventi per grandi e bambini, spettacolo, musica e concerti. I presidenti hanno presentato con entusiasmo il loro ricco programma. Spazio anche a tante prelibatezze culinarie e moltissime novità. Tutte le curiosità saranno in uscita venerdì 30 agosto, su un'edizione speciale allegata al ChiariWeek.

Cortezzano:

Lunedì ci sarà Raf Benzoni, martedì sera, invece, spazio a Elena Cammarrone, Mercoledì si balla con i Filadelfia e giovedì torna a Chiari anche Lara Agostini. Venerdì c’è il Divina Show, anticipato dal saggio di Obiettivo Danza, e sabato, dopo il successone degli scorsi anni, musica dal vivo e maxi schermo per vedere lo spettacolo e la corsa del Palio.

Marengo:

Lunedì sera si apre con i Verdecane (21.30) e le loro atmosfere metropolitane rock-blues, rigorosamente autografe. Martedì, invece, ci sarà “Stock ‘84”, alle 21,30, con tutto il sapore degli anni ‘80. “Big bubble Band”, invece, mercoledì sera con swing e rock and roll, con gli anni 50 da Elvis a Buscaglione dalle 20.45. Giovedì karaoke night con dj TonyEm e Laura Pepper Animation (alle 20.45). Venerdì, dalle 22, arriveranno i LivePlay ,la band tributo ai Coldplay più famosa di tutte e non mancheranno gli starlight in omaggio. Si conclude sabato con un doppio evento, dalle 21, ci saranno i Solisumarte (indiduo) e poi, in collaborazione con la Latteria Molloy arriva “It’s time to Trl 2000”.

Villatico:

Lunedì in prima serata ci sarà sempre a grande richiesta, il consueto spettacolo dei burattini di “Gioppino” della famiglia Pirlo (alle 20). Successivamente, dalle 21, spazio ai Twenie’s, una cover band rock. Martedì, dalle 20.30, ci sarà la cover dei Green Day, la “Green Idiot” e, di seguito, “Welcome to the Guns” con la musica dei Guns’n’roses. Mercoledì, seratona con i Gemboy: loro sono un noto gruppo musicale rock-demenziale italiano, originario di Bologna. La band è famosa per la creazione di cover parodistiche di canzoni famose, con riscrittura dei testi.

Giovedì si apre, dalle 19, con lo spettacolo delle Gocce di danza e poi ci sarà il “Discopianobar” con il karaoke, dalle 21.30. Venerdì, invece, alle 19.30 ci sarà la presentazione degli atleti del Basket Chiari e a seguire arriverà la “Sugarboom”, cover band di Zucchero. In chisura i balla con Jomai, dj tech-house e vinil set (dalle 23). Sabato, torna Rufus con spettacolo e musica (alle 21.30) e poi, in chiusura, c’è Steven il dj (con la dance degli anni '90-2000) per ballare fino a notte fonda.

Zeveto:

Lunedì ci sono gli “OttoEtti” con il tributo agli anni ‘70 e ‘80 (si inizierà sempre a partire dalle 20.30). Martedì torna la Zeus Orchestra. Mercoledì spazio a Rossella Ferrari e i Casanova, mentre giovedì arrivano i Rodigini. Venerdì sera spazio a Marco e il Clan, ma nell’intervallo non mancherà la dimostrazione dei corsi di ballo di “Power Dance” di Silvia Goffi. Sabato gran finale con l’orchestra di Mario Ginelli.

Riflettori puntati anche sul vicolo Adamello che vedrà il ritorno dei “Mestieri di una volta” che prendono il nome di “Tornare a Zèét” con lavori, giochi e attività nella giornata di venerdì. Novità sul giovedì sera: torneo di pincanello (calcio balilla) a coppie con iscrizioni sempre nel vicolo. Martedì sera, invece, “Story time” con racconti in inglese”.

I ringraziamenti

Non sono mancate, da parte di tutti gli intervenuti, parole di ringraziamento per i presidenti e i Direttivi, per i volontari, per gli uffici comunali (specialmente per Romina Rigamonti), le associazioni, le Forze dell'ordine e per tutti coloro che si impegnano per la buona riuscita dell'evento.