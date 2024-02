Un invito, ma anche un’esortazione a dare sempre di più. A metterci impegno, forza di volontà, passione e dedizione. A scuola e poi nel lavoro, in primo luogo, ma anche nella vita di comunità, attraverso l’impegno nel sociale e, perché no, magari in futuro anche nella politica cittadina.

Premiato il futuro della città: consegnate le borse di studio

La cerimonia di consegna delle borse di studio per merito scolastico ha avuto luogo lunedì pomeriggio nella sala Repossi del Municipio. Protagonista, insieme agli studenti dalle scuole medie e poi delle superiori, fino ad arrivare ai laureati (novità di quest’anno fortemente voluta dall’Amministrazione comunale per completare il ciclo) è stato l’assessore alle Politiche scolastiche e allo Sport, Cristian Vezzoli che ha consegnato ai giovani clarensi di oggi, ma soprattutto ai futuri adulti di domani un attestato che, oltre all’erogazione del contributo economico, permetterà loro di ricordare il momento e i risultati raggiunti, magari dopo ore spese sui libri.

Ad accompagnare i ragazzi in questo importante momento, però, c’erano anche diversi genitori e amici che hanno riempito la stanza e non hanno fatto mancare fragorosi applausi.

«Un momento ormai diventato tradizionale nel corso degli anni - ha ribadito Vezzoli - Consegniamo il riconoscimento a coloro che si sono distinti nell’ultimo anno scolastico, che ci hanno messo impegno e cura. Mi complimento a nome di tutta l’Amministrazione e auspico che in tutte le nuove tappe del vostro percorso, scolastico, di studi o lavorativo, voi possiate proseguire sempre al meglio, al di là di tutti gli ostacoli che potrete trovare sulla vostra strada. Vi auguro di riuscire a centrare tutti gli obiettivi che vi siete prefissati, in ogni ambito della vostra vita, così come avete ottenuto ottimi risultati scolastici, ma anche di cercare di mettere a disposizione degli altri e della cittadinanza le competenze che avete acquisito. Chissà che un giorno, come dico sempre, qualcuno di voi potrà essere al mio posto per la consegna dei riconoscimenti scolastici in qualità di amministratore della città o possa essere impegnato fortemente nel Sociale, nell’associazionismo o in qualsiasi altro settore. Una città come la nostra ha sempre bisogno di nuove energie: da qualunque angolazione o parte possiate farlo, mettetevi in gioco».

Secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado:

Francesca Basorini, Alessia Orizio, Giulio Ramera, Riccardo Brescianini, Luca Cuni, Camilla Begni, Viola Bosetti, Simone Cocchetti, Lucrezia Della Torre, Sofia Hallulli, Pietro Belloni, Giulia Conti, Giorgia Goffi, Andrea Gritti, Mattia Quattrini, Giada Barbieri, Giacomo Bellini, Anita Marzani, Giorgio Turelli, Giada Capuzzi e Francesco Canipari.

Laureati:

Laura Sirani, Paola Ziliani, Marco Zuelli, Samuele Bonomelli, Veronica Guerrieri, Silvia Festa, Gabriele Carminati, Rebecca Serina, Valeria Malzani, Federico Valbusa, Martina Sacco, Lorenzo Targa. Sara Korolija, Andrea Moretti e Alessandra Festa.