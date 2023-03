Posizionata la piastrella del cammino di Santa Giulia a Seniga

É stata posizionata ieri (sabato 25 marzo 2023) la piastrella del cammino di Santa Giulia a Seniga. Il posizionamento è avvenuto alla Pieve di Comella alla presenza del sindaco Elena Ferrari.

Il pellegrinaggio di Santa Giulia

Anche oggi (domenica 26 marzo 2023) il Santuario sarà animato non solo dai tanti fedeli che si recheranno lì per in cerca di un momento autentico di preghiera e riflessione, ma ci sarà anche tanto spazio e momenti per divertirsi.

Il pellegrinaggio di Santa Giulia sta acquistando sempre più notorietà da quando l’associazione «Il Cammino di Santa Giulia» è stata voluta dall’ex sindaco di Buti (Pisa) Alessio Lari, per interessamento del padre Franco, ufficializzata in un convegno al Teatro Francesco di Bartolo il 27 maggio del 2017, ha ottenuto il riconoscimento dall’Arciconfraternita di Santa Giulia e del Santissimo Sacramento, una delle più antiche congregazioni di laici fondata nel XIII secolo nell’antica Liburna, oggi Livorno, di cui la Santa è patrona.

Il Cammino si snoda attraverso una serie di pievi, tutte dedicate alla Santa, da Livorno a Brescia, attraversando tre regioni: Toscana, Emilia Romagna e Lombardia.

Proprio nella nostra regione ci sono ben 39 Comuni attraversati dal pellegrinaggio e uno di questi è Comella che già ha ricevuto la sua prima visitatrice lo scorso autunno: Esther Marchlewitz , pastore protestante della Svizzera tedesca, è la prima pellegrina che ha affrontato il Cammino di Santa Giulia passando per il Santuario di Comella. Partita da Livorno lo scorso 29 agosto arrivata a Brescia il 29 settembre, ha affrontato il pellegrinaggio che collega i luoghi di culto dedicati alla Santa situati su un lungo percorso che si snoda per 470 Km.

Gli eventi in programma

Previste nella giornata di oggi due celebrazioni delle 9.30 e delle 16 e di divertimento con tante bancarelle di hobbisti e artigianato nel prato del Santuario, in più dalle 17 happy hour per tutti e estrazione della sottoscrizione a premi. Il prossimo week end sarà una occasione importante per la comunità di Seniga e Regona: due giorni per dedicarsi alla preghiera e alla voglia di stare insieme, due parti importanti nella vita di tutti che il parroco don Alessandro Lovati ha saputo coniugare con sapienza.

Le immagini del posizionamento della formella