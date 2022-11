Il maestro Francesco Andreoli dirige il suo "Requiem" a Pavone del Mella e Seniga

Il Requiem di Francesco Andreoli è un dovuto omaggio di un figlio al padre e alla sua smisurata passione per la musica; Cornelio Andreoli era un innamorato della musica, arte che aveva imparato a conoscere e apprezzare grazie alle lezioni del suo papà Giovanni, ottimo flautista della banda del paese.

Requiem: emozioni per coro e orchestra

Il REQUIEM per soli, coro e orchestra è stato composto dal maestro Francesco Andreoli nel 2018, in onore del padre Cornelio. La composizione era stata eseguita per la prima volta nella Chiesa del Carmine a Brescia il 12 aprile del 2019, proprio nel giorno del centesimo anniversario della nascita del padre, scomparso nel marzo del 1995. Alla prima esecuzione parteciparono importanti artisti quali il soprano Barbara Vignudelli, il mezzosoprano Satoko Shikama, il tenore Paolo Antognetti e il baritono Loris Bertòlo; contribuirono inoltre alla felice realizzazione del Requiem il Brixia Camera Chorus e l'Orchestra dell’Associazione Musicale “S. Cecilia” di Gambara diretti dallo stesso compositore. Da segnalare anche l’eccezionale partecipazione, come violino solista, di Paolo Andreoli (componente del “Quartetto di Cremona”: uno dei più celebri e affermati quartetti d’archi attualmente in attività). L'opera sarà proposta nel fine settimana a Pavone del Mella e Seniga.

Il Requiem a Pavone del Mella

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavone del Mella in collaborazione con la Sez. AVIS e la PRO LOCO di Pavone del Mella a chiusura dell’Autunno Culturale 2022 presenta Sabato 26 Novembre, ore 21, nella parrocchiale di Pavone il REQUIEM di FRANCESCO ANDREOLI per soli coro e orchestra (BARBARA VIGNUDELLI soprano, ALESSANDRA ANDREETTI mezzosoprano, PAOLO ANTOGNETTI tenore, LORIS BERTOLO baritono, MATTEO ANDREOLI violino solo, PIERPAOLO VIGOLINI organo. ORCHESTRA S. CECILIA di GAMBARA, BRIXIA CAMERA CHORUS. FRANCESCO ANDREOLI direttore.

Il Requiem a Seniga

Nel decennale della morte, il Comune di Seniga vuole ricordare la figura del Prof. Francesco Balotta, stimato docente e affermato pittore, personalità poliedrica amante dello sport e della musica. Domenica 27 Novembre, alle ore 17, presso la Chiesa Parrocchiale di Seniga Requiem di Francesco Andreoli. BRIXIA CAMERA CHORUS ORCHESTRA SANTA CECILIA. SOLISTI: BARBARA VIGNUDELLI soprano, ELENA SERRA mezzosoprano, PAOLO ANTOGNETTI tenore, LORIS BERTOLO baritono, MATTEO ANDREOLI violino solista, GIOVANNI ANDREOLI organo, dirige il maestro FRANCESCO ANDREOLI. Il concerto chiude le manifestazioni del 2022 dedicate alla figura del prof. Francesco Balotta.