Via Roma più sicura, così come l’intero territorio iseano. E’ l’obiettivo dei progetti "Sicurezza" e "Viabilità sicura" presentati dall’Amministrazione comunale del sindaco Marco Ghitti e studiati dal nuovo comandante del Corpo intercomunale di Polizia Locale del Sebino orientale Antonio Brigandì.

Piede sul freno per rendere sicura via Roma (e non solo)

"Il progetto sulla viabilità riguarda tutto il territorio comunale: non abbiamo la pretesa di risolvere tutte le criticità presenti, ma riteniamo doveroso porre in essere alcune limitazioni che riguardano in primis la velocità - ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Christian Quetti - Riteniamo che nel centro urbano il limite di 50 chilometri orari sia adeguato, ma pensiamo anche che ridurre la velocità a 30 chilometri orari possa essere un metodo di limitazione e soprattutto una assunzione di responsabilità da parte degli utenti della strada in modo da prevenire incidenti, anche mortali".

Come quelli già avvenuti in via Roma, la strada dove hanno perso la vita il 16enne Federico Doga, travolto da due auto mentre attraversava la carreggiata il 7 gennaio. Prima di lui morirono sulle strisce pedonali la 91enne Maria Stefini (era il novembre 2020) e l’ex fiorista Bruno Moratti di 78 anni (era il dicembre 2018).

Dalla rotonda di Covelo alla traversa II di via Roma è stato istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari. Modificata anche la segnaletica: sull’asfalto è stata realizzata una doppia striscia longitudinale continua di mezzeria. Dove possibile le corsie saranno ristrette per creare isole spartitraffico e incentivare ancora di più i conducenti a moderare la velocità di marcia. Sulla segnaletica orizzontale delle strisce pedonali è stato applicato uno strato di vernice rifrangente bianca, con l’aggiunta di microsfere di vetro al 30%, mentre l’ufficio tecnico di Palazzo Vantini sta programmando di implementare l’illuminazione degli attraversamenti.

Oltre a via Roma gli interventi verranno attuati anche su via per Rovato, sulla quale si affacciano la sede della Croce Rossa, l’istituto Antonietti e la spiaggetta, luogo iper frequentato nel periodo estivo, specialmente da bambini e giovani. Anche in questo caso limite a 30 chilometri orari dal civico 26 fino all’intersezione tra via Campo e via Mier. In viale Europa il limite è di 40 chilometri orari, mentre su via Vecchia a Cremignane verrà creato un percorso pedonale a raso per vietare la sosta ai veicoli e garantire maggiore sicurezza ai pedoni. Permane, infine, il limite di 30 all’ora in centro a Pilzone, dove i controlli saranno incrementati.

Se per verificare il rispetto dei nuovi limiti di velocità è stato installato un telelaser, saranno gli agenti a effettuare più turni di pattuglia per prevenire i reati predatori.

"La mission è quella di restituire ai cittadini maggiore sicurezza lavorando sulla prevenzione dei fenomeni criminosi attraverso il pattugliamento delle aree più vulnerabili della cittadina - ha spiegato il nuovo comandante della Polizia Locale del Sebino orientale - Verrà esteso l’orario di lavoro della pattuglia anche al pomeriggio. Saranno previsti anche dei servizi serali e in borghese da parte degli agenti, specialmente nelle aree dei campeggi, dei lidi e nei luoghi più frequentati da cittadini e turisti e nei fine settimana tra giugno e settembre".

Si punta a prevenire furti e rapine, soprattutto a fronte degli ultimi episodi violenti avvenuti ai danni di due imprenditori iseani. Se nel 2021 le denunce per questi reati sono state 181, nel 2022 si è saliti a quota 203.