Pianeta Sindacale Carabinieri: a Rezzato il primo congresso dell'associazione.

Regione Lombardia ospiterà sabato 25 maggio 2024 alle 10 a Rezzato nei locali di Villa Fenaroli Palace Hotel il primo Congresso Regionale dell'associazione professionale a carattere sindacale Pianeta Sindacale Carabinieri PSC - Assieme.

Tale associazione rappresenta una delle maggiori associazioni di categoria di Carabinieri emersa nel nuovo panorama sindacale che si è venuto a creare con l’apertura alla sindacalizzazione delle forze armate.

“Questo evento è unico nella storia dell’Arma dei Carabinieri e rappresenta una pietra miliare nello sviluppo del sindacalismo italiano”, dichiara Vincenzo Romeo, Segretario Generale di PSC.

Oltre 7mila iscritti

Per la prima volta, tutti i Carabinieri sono chiamati a eleggere democraticamente i loro rappresentanti e i quadri dirigenti che guideranno l’associazione per i prossimi quattro anni. Sin dalla sua costituzione, Pianeta Sindacale Carabinieri che oggi conta circa 7.600 iscritti al suo interno appartenenti all’Arma dei Carabinieri, di ogni ordine e grado si è affermata come interlocutore verso il governo per la tutela dei Carabinieri e per il miglioramento delle loro condizioni di lavoro, affinché possano offrire un servizio sempre più rispondente ai crescenti bisogni di sicurezza della collettività.