Cariolada, aperte le iscrizioni alla gara storica e ricca di folklore.

Torna la Cariolada

Aperte le iscrizioni alla Cariolada un appuntamento ormai divenuto tradizione a Rezzato, si celebra infatti la trentesima edizione. L'iniziativa che prevede la corsa a bordo delle cariole è in calendario per il primo giugno 2024 con partenza alle 20 dall’oratorio San Giovanni Bosco in via Alberti.

Come fare per partecipare

Per iscriversi ci si può rivolgere alla segreteria dell’oratorio dal martedì al venerdì, dalle 15.30, alle 18.30. Per informazioni è attivo il numero 030.7827883.

La Cariolada è in programma in concomitanza con altre iniziative sul territorio comunale: venerdì 31 maggio alle 20 quando è in programma la notte bianca sia in oratorio sia per le vie del paese. Il sabato poi sarà la volte delle auto d’epoca, in gara dalle 20 dopo la tradizionale punzonatura.

Grande festa

Non mancherà poi la serata musicale che terminerà alle 22.30 con una maccheronata. Domenica 2 giugno 2024, alle 21, la premiazione e a seguire una serata musicale con la cover band 60/70 Revaulis. Per conoscere i dettagli sull’iniziativa basta collegarsi alle pagine social Facebook e Instagram uprezzatovirle.

In evidenza i vincitori della scorsa edizione.