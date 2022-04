Chiari

Sono in programma per il lunedì dell’Angelo eventi e iniziative per ogni gusto ed età: ci saranno mercatini e food truck, ma sarà anche possibile fare dei picnic.

Una Pasquetta finalmente di nuovo in compagnia, in uno dei parchi più belli e più simbolici della città di Chiari. Un modo per tornare alla tanto attesa normalità e riscoprire quel senso di comunità e di appartenenza che sa dare una festività come questa.

Pasquetta per tutti nel parco della Villa Mazzotti

È con questo scopo che l’Amministrazione del sindaco Massimo Vizzardi, in particolare l’assessorato alle Politiche Giovanili, ha organizzato Party Chiari: l’evento che si terrà lunedì 18 aprile in collaborazione con Eatinero, realtà italiana leader nel settore del food truck e del cibo da strada.

La festa di Pasquetta, che si terrà dalle 10 del mattino alle 23 di sera, offrirà molti appuntamenti divertenti e interessanti, tra cui lo street food di qualità con i food truck di Eatinero.it da gustare a pranzo, merenda, aperitivo e cena; le performance di musica live con band e dj set; e gli espositori del Vanitas' Market – Handmade in Italy. Sarà anche possibile portarsi coperte e teli da casa e fare pic nic con gli amici come in ogni lunedì dell’Angelo che si rispetti.

Non solo. Ci sarà anche un doppio appuntamento (alle 10.30 e alle 16) con L'orco delle Caverne: lo spettacolo di burattini dedicato ai più piccoli, a cura della Compagnia I Burattini Bonacina.

L'intervento dell'assessore

Siamo felici di poter offrire alla città la possibilità di vivere una Pasquetta di nuovo in compagnia e all’aperto. La pandemia ci ha insegnato ad apprezzare di più ciò che il territorio offre: per questo abbiamo deciso di proporre una giornata a "km zero" godendo della bellezza del parco di Villa Mazzotti, per trascorrere una piacevole giornata in compagnia oltretutto in modalità green. Come Amministrazione abbiamo messo in campo ogni risorsa possibile per alleviare i disagi che la lontananza forzata, causata dalla pandemia, ha riversato in modo particolare sui bambini e sui giovani: siamo certi che questa prima, vera Pasquetta normale sarà apprezzata e invitiamo tutti a partecipare.

Ha commentato con soddisfazione l’assessore alle Politiche Giovanili, Chiara Facchetti.

Il programma

Alle 10 ci sarà l’apertura ufficiale dell’evento con food truck di Eatinero.it e gli espositori Vanitas’ Market (una quindicina di espositori provenienti da tutta Italia) che resteranno in Villa Mazzotti per tutto il giorno.

In calendario per le 10.30 lo spettacolo «L'orco delle caverne» della Compagnia I Burattini di Bonacina. Dalle 15, invece, musica live con Wop Band. Torna anche alle 16 lo spettacolo «L'orco delle caverne» della Compagnia I Burattini di Bonacina e seguirà, alle 17, il Menph dj set (funk, jazz, world music, elettronica). Gran finale (dalle 20) con i Phonobeat, band formata da musicisti clarensi che proprio dai murales della città hanno preso spunto per il loro primo album, «Graffiti». Si tratta di James Jaka alla batteria, Stefano Libretti alla tromba, Marco Fogliata al basso, Livio Righi al sax tenore/trombone, Alberto Strabla al sax baritono, Alex Stangoni e Carlo Gorio alle chitarre, Edoardo Palmoso in arte «Palmo» al microfono, e nell’album anche la voce di Giorgio Golin in arte «Pangio».

Food & Beverage

C’è cibo per tutti i gusti: non mancheranno burritos gourmet (anche vegetariano), spritz e vino, ma anche hamburger gourmet a base di carne di black angus, chianina e ingredienti a chilometro 0 (tutto gluten free). Non mancheranno gnocco fritto con salumi di Parma, humus, gorgonzola, polpette parmigiane, focaccia imbottita, Lambrusco e bibite. Presenti all’appello anche birra artigianale e gelato. Ingresso libero e gratuito, divertimento assicurato!