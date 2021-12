Chiari

Il gruppo Nel ricordo di Nicolas ha consegnato tante dolci prelibatezze.

Non c’è limite alla solidarietà. In questi giorni, in vista dell’arrivo del Natale, sono stati consegnati i panettoni ai medici e al personale degli hub vaccinali.

Panettoni solidali per l'Asst Franciacorta e per il personale dei centri vaccinali

Il gruppo Nel ricordo di Nicolas che opera a nome del piccolo Nicolas Rubagotti, scomparso a causa di una malattia rara, ha donato i panettoni solidali all’Asst Franciacorta e ai volontari in servizio al Centro vaccinale di via Santissima Trinità. La consegna, graditissima, è avvenuta in questi giorni. La vendita del dolce tipico delle feste è stata organizzata per finanziare il progetto della Casa sollievo bimbi di Vidas, ma in questo caso si è trattato di un dono per dire «grazie».