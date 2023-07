Padre Gianfausto Rosoli: una messa a 25 anni dalla scomparsa.

Padre Gianfausto Rosoli e il suo legame con Rezzato

Nato il primo marzo 1938 e scomparso il 30 luglio 1998, padre Rosoli era un missionario scalabriniano che a Rezzato ha trascorso gli anni della sua adolescenza. Un periodo relativamente breve ma significativo soprattutto per coloro che hanno potuto godere della sua compagnia e conoscenza. Padre Rosoli ha infatti saputo lasciare una traccia indelebile nel cuore di queste persone.

Ecco perché, in sua memoria, la famiglia Rosoli ha organizzato una santa messa per sabato 29 luglio 2023 alle 18.30 nella parrocchiale di san Giovanni Battista. Nel mese di settembre, inoltre, si terrà un convegno all'oratorio San Giovanni Bosco.

Di caratura internazionale

Padre Rosoli era una figura di statura internazionale: aveva conseguito la laurea in Filosofia, Teologia e Scienze politiche. Nel corso della sua vita ricoprì il ruolo di insegnante nei seminari italiani della congregazione scalabriniana. A seguire fu docente in diverse università nel mondo, fra le quali la New York University di Toronto. Fu inoltre anche direttore dell’Istituto storico scalabriniano.

Tra i temi ai quali si dedicò con maggiore attenzione quello legato al fenomeno migratorio: operò infatti per parecchio tempo a Roma al Centro studi della congregazione.