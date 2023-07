Orzivecchi: al via la ventesima edizione del Palio delle Contrade

Il cielo di Orzivecchi si è tinto di Rosso nella ventesima edizione del Palio delle Contrade.

Orzivecchi: al via la ventesima edizione

É tornato ad affascinare, i cittadini, ieri sera (lunedì 3 luglio 2023), il tradizionale Palio delle Contrade ad Orzivecchi che quest’anno spegne le sue 20sime candeline. La competizione, accolta nel campo da calcio dell’Oratorio, ha fatto emozionare, appassionare e perché no, parlare di sé.

Come da tradizione le contrade S.Giulia, Cascina Colombara, Martinengo e Ontini hanno aperto la serata sfilando. Tra effetti scenici da far west, sontuosi abiti storici di nobili casate, la solare aria di festa e la fierezza del detentore del primato del Palio dell’anno precedente, molteplici sono state le proposte messe in campo per stupire i giurati. Ma a convincere Don Francesco Pedrazzi e il sindaco Gianluigi Sturla, a cui è stato affidato dalla giuria l’onore e l’onere per la migliore coreografia, è stata la contrada Martinengo. Una volta entrata nel vivo la gara ha visto i rossi dominare la scena, e a differenza dello scorso anno, portare a casa lo stendardo del vincitore.

Una grandissima emozione

Gli Ontini, cedono il podio alla contrada Santa Giulia che, non ha potuto che esultare.

“É stata una grandissima emozione vincere quest’anno. Spesso abbiamo sfiorato la vittoria, e considerato che, come i gialli siamo una contrada piccola, vincere significa molto. Stasera è stato bello per tutti, perché tutti si sono impegnati moltissimo” le parole dal capo contrada Giuliano Tirelli.

