Palazzolo sull'Oglio

La presentazione oggi in Provincia: sul piatto ci sono 18 milioni di euro. Il ponte attuale verrà abbattuto una volta pronta la nuova struttura.

Oggi in Provincia si è tenuta la presentazione del progetto preliminare per il ponte sulla Sp 573, che collega Brescia a Bergamo.

Nuovo ponte sul fiume Oglio: apertura prevista per aprile 2026

Il costo complessivo, come era già stato ribadito, è di 18 milioni di euro. Importo totalmente coperto con fondi ministeriali. Il nuovo ponte sul fiume Oglio a Palazzolo è stato presentato oggi pomeriggio in Broletto alla presenza del sindaco Gabriele Zanni, del consigliere provinciale con delega ai lavori pubblici Massimo Vizzardi (primo cittadino di Chiari) e del presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, che è anche sindaco di Manerbio.

La tipologia scelta

La tipologia scelta è quella del ponte strallato estradossato, che "garantisce una struttura molto gradevole e di impatto visivo interessante", hanno spiegato oggi durante la conferenza stampa. I costi di costruzione sono simili a quelli di un semplice ponte a travata, ma minimizza (questo è stato riferito oggi) i costi di manutenzione. Il vecchio ponte, costruito negli anni '60 e che oggi presenta evidenti criticità, verrà abbattuto una volta terminati i lavori di quello nuovo.

I tempi

I lavori dovrebbero iniziare a fine 2023 e dovrebbero avere una durati di circa 2 anni, dopodiché inizieranno appunto quelli di demolizione dell'attuale ponte (circa 3 mesi). Per questo motivo il tutto dovrebbe essere pronto nell'aprile del 2026.

I costi

Sul piatto ben 18 milioni di euro provenienti dallo Stato. Il costo della demolizione è di circa 950mila euro. Un intervento molto importante non solo per Palazzolo, ma per tutta la viabilità provinciale e regionale.

Le parole del sindaco

"Questa prima fase di progettazione da conto di un lavoro molto accurato svolto dai tecnici della Provincia e di Centropadane che ci hanno coinvolto attivamente e con i quali il nostro Comune ha collaborato con grande sinergia - ha commentato Zanni - La scelta della tipologia di struttura è architettonicamente molto piacevole e ambientalmente non troppo impattante. Seguiremo attentamente le prossime fasi auspicando che il cronoprogramma di realizzazione dell’opera necessariamente lunghi vengano rispettati. Ma vista la professionalità dimostrata finora non abbiamo dubbi che ciò avvenga".