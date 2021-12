Nordival Rugby Rovato, arriva l'ultimatum da parte dei giocatori

Dopo il ribaltone che ha interessato la Nordival Rugby Rovato, ora arriva l'ultimatum da parte dei giocatori della Seniores alla dirigenza.

Lunedì 20 dicembre la squadra ha sollevato Daniele Porrino dall'incarico di director of rugby e tecnico della prima squadra. Paul Griffen è il nuovo tecnico della Seniores e responsabile del progetto Atleti.

A seguire, come peraltro si temeva, l'ultimatum da parte dei giocatori, ecco il testo integrale della lettera inviata alla dirigenza dell'Asd

Spett. Dirigenza ASD Nordival Rugby Rovato

Con la presente, i giocatori della Seniores Rugby Rovato, a seguito di una riunione svoltasi in data

27/12/2021, vengono a comunicarvi la decisione maturata in seguito ai recenti avvenimenti e alle decisioni

prese arbitrariamente da parte del consiglio. Ci teniamo a ribadire il rispetto da parte di tutti i membri della squadra nei confronti delle nuove figure subentrate, specificando che ciò che segue prescinde dalla professionalità di chi è stato designato. Comunichiamo la nostra intenzione a proseguire la stagione sportiva 2021/2022 alla sola condizione di

essere guidati esclusivamente dallo staff tecnico attuale, composto da Davide Pastormerlo, Gaston Cuello, Matteo Archetti e preparatori compresi, senza l’aggiunta di altre figure. A seguito di un vostro rifiuto, ventotto giocatori hanno deciso che non proseguiranno la stagione.