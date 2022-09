Trovare dei girasole in campagna non è una novità, si trovano anche nei giardini, ma pochi sono alti quattro metri. E' successo a Chiari, in via per Castelcovati, vicino al cimitero.

Nel giardino spunta un girasole gigantesco

Un "gigante" è cresciuto nel giardino di Paolo Pedrinelli. Impressionante vedere dal vivo questa pianta che anche il proprietario non sa spiegarsi come sia cresciuta così tanto da attirare una miriade di curiosi.

Non c’è nessun segreto. Pensate che ho utilizzato una bustina che ho trovato nella pubblicità del giornale ChiariWeek che acquisto abitualmente.

A fare da cornice alla base del mastodontico girasole un cespuglio colorato di Astri, naturalmente anche loro nati sempre da una bustina all’interno del ChiariWeek.

Il girasole che tra i popoli indigeni era un simbolo di sole, luce fertilità e salute e saggezza, tra i sovrani del mondo era un simbolo di potere, ricchezza e devozione. Caratteristiche interessanti che sicuramente gli studenti venuti in visita già era nelle loro conoscenze, meno che alla altezza di questo girasole che potrebbe entrare nel guinnes dei primati.