Nasce il Distretto del Commercio DID: un nuovo patto per il futuro di Bagnolo Mella, Montirone e Borgosatollo.

Un Distretto per tre comuni

Un importante traguardo per il territorio e per il commercio locale. Con il decreto n. 14999 del 24 ottobre 2025, Regione Lombardia ha ufficialmente riconosciuto il Distretto del Commercio Diffuso Intercomunale (DID) dei Comuni di Bagnolo Mella, Borgosatollo e Montirone, con Bagnolo Mella nel ruolo di Comune capofila. Si tratta di un risultato significativo, frutto di un percorso condiviso tra Amministrazioni Comunali, attività economiche e realtà del territorio, che apre nuove prospettive di sviluppo per il commercio di prossimità e per l’intera comunità.

Il Distretto del Commercio rappresenta infatti uno strumento strategico di valorizzazione territoriale che pone al centro negozi, servizi e imprese locali, riconoscendone il ruolo fondamentale non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e culturale. Attraverso una regia unitaria e un forte partenariato pubblico-privato, il Distretto punta a rafforzare l’identità dei luoghi, aumentare l’attrattività dei centri urbani e contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale.

Gli obiettivi

Tra gli obiettivi principali vi sono il rilancio dell’economia locale, il sostegno alle attività esistenti, la nascita di nuove imprese, la rigenerazione urbana e la valorizzazione del territorio attraverso servizi, eventi e iniziative condivise. Un percorso che mira anche a rafforzare la coesione sociale e a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

I Distretti del Commercio, sostenuti da Regione Lombardia, rappresentano oggi veri e propri laboratori di economia urbana, capaci di interpretare i cambiamenti nei modelli di consumo e di costruire comunità più vive, attrattive e sostenibili. Il contrasto alla desertificazione commerciale è una sfida complessa che richiede l’impegno di tutti gli attori del territorio. In questo contesto, la collaborazione tra pubblico e privato costituisce un punto di forza decisivo per ripensare il ruolo dell’economia di prossimità e accompagnare le trasformazioni sociali e urbane in atto.

La presentazione

Per presentare ufficialmente il nuovo Distretto e le opportunità che esso offre, è stata organizzata un’assemblea pubblica aperta a cittadini e commercianti. L’appuntamento è fissato per lunedì 29 giugno 2026 alle ore 20.30 presso la Sala Filanda di Palazzo Bertazzoli, in via XXVI Aprile 48 a Bagnolo Mella.

L’incontro sarà un’importante occasione per conoscere le opportunità offerte dal Distretto e dai bandi regionali dedicati agli operatori economici, confrontarsi sulle criticità del settore, raccogliere proposte e indicazioni operative e individuare strategie condivise per il futuro del commercio locale.

La nascita del DID rappresenta molto più di un nuovo strumento amministrativo: è l’avvio di una visione comune che mette al centro il territorio, le imprese e le persone. Un progetto che guarda al futuro con l’obiettivo di rendere i centri urbani più dinamici e competitivi, restituendo al commercio sotto casa il ruolo di presidio economico e sociale fondamentale per la vita delle nostre comunità.