“Cari montironesi. È ormai passato più di un mese dallo scioglimento del consiglio comunale ma, come avete potuto vedere e leggere, la corsa alla carica di sindaco non si è mai fermata.” Così gli ex consiglieri di maggioranza Alessandro Castellini, Gianclair Corazzina, Marco Pedoia, Noemi Pegoiani, Andrea Silvestri e Filippo Spagnoli hanno aperto la lettera indirizzata a tutti i cittadini in risposta alle parole dell’ex membro dell’opposizione Pietro Fratti, che in un intervista pubblicata sul Manerbioweek di venerdì 21 maggio ha parlato di “poco confronto”, ma anche di “una maggioranza priva di esperienza amministrativa ha amplificato ulteriormente il potere del primo cittadino”.

Montirone, la maggioranza dimissionaria prende posizione

La terra a Montirone continua a tremare. Prima le dimissioni in massa dei consiglieri, che un mese fa avevano causato la caduta del sindaco Eugenio Stucchi. Poi la decisione dell’ex primo cittadino di ricandidarsi e infine le parole taglienti di Fratti, ex volto dell’opposizione, che aveva criticato l’operato del sindaco e della sua squadra. La quale non ci sta e ha snocciolato tutte le questioni in una lettera rivolta a cittadini

La lettera