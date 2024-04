Si è concluso questa mattina, sabato 6 aprile, con una partita di calcio al palazzetto dello Sport di via Santissima Trinità il progetto ideato dalla Fondazione Soldano intitolato LeXGiornate della Legalità - Verso futuri giusti.

Magistrati, carabinieri e studenti in campo per la legalità

Un progetto di Fondazione Soldano ha coinvolto la Corte di Appello, l'Ordine degli Avvocati, il Consiglio notarile, l'Ordine dei Dottori commercialisti, l'Arma dei Carabinieri e l'IIS Einaudi di Chiari (capitanato dalla dirigente Vittorina Ferrari).

Diversi sono stati gli incontri che hanno anticipato il momento finale: tutti sono stati dedicati al tema della legalità, con ospiti d'eccezione, e improntati al futuro.

Il gran finale

In campo sono scesi i Carabinieri, la Nazionale Magistrati e i ragazzi della scuola, che si sono portati a casa il triangolare. Prima del fischio d'inizio non sono mancati i saluti istituzionali delle autorità presenti e l'Inno d'Italia. Un grande momento di sport attraverso il quale si è voluta dimostrare vicinanza ai più giovani al termine di un percorso che, già nelle scorse settimane, li aveva visti protagonisti e in dialogo con illustri ospiti.

Sugli spalti i compagni pronti a fare il tifo, mentre i militari dell'Arma e le autorità hanno continuato ad applaudire da bordo campo.