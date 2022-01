Lutto per la scomparsa del dottor Antonio Losio, lottava contro i postumi del Covid dal 2020

Cordoglio

I funerali si terranno martedì 11 gennaio alle 10 a Gabbioneta.

Comunità in lutto per la scomparsa di Antonio Losio.

Da tempo combatteva

Classe 1957 era medico di famiglia. Nel marzo 2020, ad inizio pandemia, contrae il Covid come accaduto a tanti colleghi e da allora non si è più ripreso, tanto da costringerlo, ad inizio settembre, al pensionamento. Ha esercitato la professione a Gambara e per l'ambito territoriale Gambara, Fiesse, Isorella, Gottolengo. Una persona molto ironica molto impegnato nella sua professione che ha sempre svolto con grande passione e competenza. Era residente a Gabbioneta con la moglie e i due figli. Proprio qui si terranno domani (martedì 11 gennaio) alle 10 i funerali .

Cordoglio

Messaggi di cordoglio sono giunti da parte dell'Amministrazione comunale di Gambara

Un grave lutto che ha colpito tutta la nostra comunità che lo ricorda non solo come suo dottore, ma anche come amico e come presenza attiva nel tessuto di tante associazioni. Che la terra ti sia lieve carissimo Antonio.

e da parte dell'amministrazione comunale di Pessina Cremonese