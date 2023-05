Lotto: vinti oltre 23mila euro a Castelcovati

Lotto, la dea benadata fa nuovamente tappa nel Bresciano.

Lotto, vinti oltre 23mila euro

Una vincita più che soddisfacente quella riscossa da un fortunato (o una fortunata) a Castelcovati. Qui è stata infatti messa a segno una combinazione vincente di 23.750 mila euro sulla ruota di Milano.

Le altre vincite in Lombardia

Ma non è la sola vincita centrata sabato 13 maggio 2023 in Lombardia. Come riporta Agipronews sono state centrate vincite per oltre 192 mila euro: la più alta del concorso arriva da Monza con tre ambi e un terno valsi 118.500 euro. A Carate Brianza, in provincia di Monza e Brianza, e Sesto Calende, in provincia di Varese, centrate due vincite da 25 mila euro l’una. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,8 milioni di euro, per un totale di 429 milioni da inizio anno.