Rezzato: vinti 10mila euro al 10eLotto

La Dea Bendata torna a baciare il Bresciano. a Rezzato sono stati vinti 10mila euro al 10eLotto.

Rezzato: vinti 10mila euro

Lombardia protagonista con una doppietta con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, da segnalare i 15 mila euro vinti a Milano con un 7 Oro mentre a Rezzato è stato messo a segno un 6 da 10 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,6 milioni di euro, per un totale di 1,3 miliardi da inizio anno.

Il 10eLotto

Il 10eLotto si basa sul principio dell’estrazione casuale di 20 numeri vincenti su 90. I giocatori hanno la possibilità di selezionare una combinazione numerica, scegliere l’importo della giocata e attendere le estrazioni dei numeri vincenti.

Com’è nato il 10eLotto

Il 10eLotto ha fatto il suo debutto l’11 giugno del 2009. In origine, per partecipare all'estrazione era necessario effettuare una giocata al Lotto e pagare un costo aggiuntivo. Ben presto, però, il 10eLotto divenne un gioco indipendente e per i giocatori fu possibile partecipare all’estrazione senza giocare al Lotto.

Nel corso degli anni, il 10eLotto si è evoluto con l’introduzione di nuove e rinnovate modalità di gioco. A fine anno del 2009 sono state introdotte le estrazioni 10eLotto ogni 5 minuti, nel 2014 l’opzione Numero Oro e nel 2017 l’opzione Doppio Oro. Più recentemente, nel 2020, è stata introdotta l’opzione 10eLotto Extra, la quale consente ai giocatori di ambire ad un premio massimo di 2.000.000€. Infine, nel 2022, è arrivato Gong.

Le peculiarità del gioco

Il giocatore, durante la compilazione della schedina 10eLotto, può scegliere da un minimo di 1 ad un massimo di 10 numeri, compresi tra l’1 e il 90, e può selezionare l’importo della giocata, le opzioni di gioco aggiuntive (Numero Oro, Doppio Oro, Extra) e la tipologia di estrazione a cui partecipare (ogni 5 minuti, Immediata, Lotto).

I 3 tipi di estrazione del 10eLotto

Le estrazioni 10eLotto tra cui il giocatore ha la possibilità di scegliere sono tre:

Estrazione ogni 5 minuti: i numeri vincenti vengono estratti ogni cinque minuti e le estrazioni sono continue e comuni a tutti i giocatori dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Nel caso delle estrazioni 10eLotto ogni 5 minuti, il giocatore può effettuare la stessa giocata per più estrazioni consecutive, fino ad un massimo di 50, e ripetere la giocata fino ad un massimo di 20 volte.

Estrazione immediata: l’estrazione è immediata ed esclusiva per il giocatore che la sceglie;

Estrazione serale legata al Lotto: avviene in concomitanza con l’estrazione del Gioco del Lotto e la ventina vincente risulta dai primi due estratti delle 10 Ruote (viene esclusa la Ruota Nazionale) in ordine alfabetico.