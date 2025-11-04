Lotto, la Dea Bendata bacia Bagnolo Mella: vinti oltre 22mila euro.

La Dea Bendata bacia Bagnolo Mella: fortuna al Lotto

La Dea Bendata torna a portare fortuna nel Bresciano come riportato dall’Agenzia Agimeg. Nell’estrazione del Lotto di ieri (lunedì 3 novembre 2025) sono infatti stati vinti a Bagnolo Mella 22.075 euro con i numeri 9-15-32-90 sulla ruota di Genova.

Una pioggia di fortuna in Lombardia

Ad essere baciata dalla fortuna, però, tutta la Lombardia dove sono state registrate vincite per oltre 153.700 euro. A Bellusco, in provincia di Monza e Brianza sono stati vinti ben 22.500 euro grazie ad un terno sulla ruota di Milano. Nell’estrazione di venerdì 31 ottobre 2025, a Monza sono stati vinti 11mila euro con l’estratto determinato 90 sulla ruota di Roma. Vinti 9mila euro a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, con il terno secco 29-57-90 sulla ruota di Roma.

Giovedì 30 ottobre 2025 con il 10eLotto a Dalmine (in provincia di Bergamo) è stato centrato un “9” con una vincita di oltre 20mila euro. A Milano è stato premiato un fortunato giocatore con una vincita da 21.660 euro grazie a una quaterna (quattro terni e sei ambi) Lottopiù.

Pioggia di vincite nella provincia di Milano con il 10eLotto. A Sesto San Giovanni sono state centrate tra vincite da 14mila euro, 10.500 euro e 10.500 euro con un ‘2’ oro in un’estrazione frequente e due ‘2’ oro in modalità istantanea. Tutte le giocate sono state realizzate nel locale di viale Marelli Ercole. A Settimo Milanese sono stati vinti 12.500 euro con un ‘6’ oro in un’estrazione frequente.