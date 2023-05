"L'Ottavo Giorno" al via l'edizione 2023.

Un’iniziativa unica che racconta storie piene vita - riconosciuta anche a livello nazionale nel 2018 tra le “10 mete” che promuovono l’inclusione - voluta fortemente dall’assessore Nicola Mazzini e dagli operatori del suo assessorato alle Politiche sociali del Comune di Gussago che con passione, entusiasmo e professionalità hanno promosso in questi anni questa iniziativa.

Il tavolo di programmazione è partito in questi giorni in collaborazione con: l’Istituto Comprensivo di Gussago; Fondazioni (tra cui): Enti morali- Richiedei- Stefylandia; La rete dei servizi che operano nel settore quali: Fobap-Anffas, Le cooperative vomere, Mongolfiera e Nikolajewka; Coop. Sociale Dolce; Le nostre realtà territoriali quali: Oratori, Gussago Calcio, Gruppo Alpini, Associazione Pensionati, Casa dello Studente, Musical.mente, Polisportiva No-frontiere, Mille petali; Persone, famiglie e realtà Gussaghesi; Diverse associazioni tra cui Associazione Maruzza, associazione Bambini in Braille ed altre realtà interessate Il Carrozzone degli Artisti che ci allieta ogni anno con spettacoli e messaggi valoriali importanti .

Il senso dell’iniziativa è far conoscere, conoscersi e soprattutto costruire nuove e significative relazioni. Condividere insieme un mondo sconosciuto, quello della disabilità che spesso ci fa paura, può riservare - se vivrete con mani, occhi, gusto e cuore - queste occasioni, sorprese inattese! L’Ottavo Giorno parte da qui, dall’idea e dalla convinzione profonda che ancor prima delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie si debba lavorare (e molto c’è ancora da fare) sui contesti di vita, sulle relazioni sociali e personali, sull’abbattimento degli ostacoli e dei pregiudizi.

“Siamo convinti che è in primo luogo la comunità a favorire e promuovere un atteggiamento positivo, abbandonando pregiudizi e timori, diventando ambiente accogliente, inclusivo. Non si tratta, solo, di essere solidali, ma di convincerci, tutti quanti, che un ambiente inclusivo è un ambiente migliore per tutti. Siamo convinti che la comunità di Gussago possa compiere una grande esercitazione civica di partecipazione e toccare con mano la dimensione difficile e impegnativa (per le persone e le loro famiglie) della disabilità. Ritagliatevi del tempo, uno spazio e non mancate alle varie iniziative che quest’anno coloreranno e arricchiranno la nostra comunità.” ha spiegato l’Assessore Mazzini - Un invito dunque a tutti a partecipare e a guardare con curiosità, andando oltre la crisi che abbiamo vissuto in questi anni e ci affanna quotidianamente, nella direzione positiva della vita, al pensare in una prospettiva futura che in certi momenti vuol dire anche immaginare, fantasticare, desiderare, aspirare ma, al tempo stesso, anche volere e osare. Si parte ad inizio Maggio con una settimana intensiva di laboratori a scuola per poi proseguire su tutto il 2023 con tutta una serie di iniziative sociali e culturali Per eventuali dichiarazioni o specifiche in merito, i nostro Uffici restano a disposizione".