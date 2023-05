Crisi idrica: Gussago si dota di cisterne alle fontanelle.

Crisi idrica: ecco come la combatte il comune di Gussago

Un'idea per combattere la crisi idrica tramite il posizionamento di una cisterna in ogni fontanella per evitare di disperdere l'acqua. Il tutto per recuperare il getto continuo di acqua dalle fontanelle: queste ultime sono punti di monitoraggio per la valutazione da parte di A2A della qualità del ciclo idrico, ecco perché non è possibile interromperne il flusso. Se ne contano sette sul territorio comunale.

Le polemiche e l'operazione

Un'idea che nasce anche a seguito delle polemiche che, qualche tempo fa, erano state sollevate da parte di alcuni cittadini relativamente allo spreco derivante dalle fontanelle e dal loro flusso d'acqua ininterrotto. L'obiettivo è quello di posizionare il maggiore numero possibile di cisterne per contenere al meglio la dispersione d'acqua, costo totale dell'opera è pari a 15mila euro. La prima di queste cisterne verrà posizionata in via Kennedy.