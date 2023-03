L’eredità di Franco Ziliani potrà aiutare gli anziani

L’eredità di Franco Ziliani, imprenditore residente a Paratico e patron della cantina Guido Berlucchi scomparso il 26 dicembre 2021, permetterà al Comune di Paratico di aiutare gli anziani e i cittadini in difficoltà.

"Alla sua scomparsa Ziliani ha donato al Comune 100mila euro con la precisa indicazione che venissero spesi per il benessere degli anziani di Paratico – ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali, Leda Liborio – Una parte del lascito verrà investita in contributi sociali per le persone al di sopra dei 65 anni che ne facciano richiesta al Comune e rispondano a determinati requisiti, mentre un’altra parte verrà impiegata per l’acquisto di un mezzo per il trasporto dei disabili".

La minoranza di SosteniAmo Paratico aveva proposto di impiegare i 100mila euro come primi fondi per la realizzazione di una nuova Rsa. L’idea non è stata accolta dalla maggioranza, che invece ha aperto un primo bando da 10mila euro a sostegno degli ultra65enni in difficoltà economica con il pagamento delle utenze domestiche. I contributi (da 500 a 800 euro) saranno assegnati in base al reddito.