Lavori via IV Novembre: quasi terminata la riqualificazione

Buone notizie per quanto riguarda i lavori in via IV Novembre a Rezzato: la riqualificazione risulta essere quasi terminata. I lavori di restyling hanno dato vita a nuovi parcheggi senza trascurare il verde circostante.

Lavori in via IV Novembre

Da parte dell'Amministrazione comunale un duplice impegno:

"Aumentare la disponibilità di parcheggi per rendere la zona più accessibile a residenti e visitatori, e allo stesso tempo, preservare e arricchire gli spazi verdi. Con orgoglio possiamo dire: missione compiuta! Nuove aiuole arricchiscono ora il panorama, trasformando semplici parcheggi in veri e propri arredi urbani.

L'intervento ha valorizzato anche la nuova piazza del CTM e il teatro riqualificato a nuovo, creando un ambiente accogliente e vivace, pronto ad ospitare eventi, spettacoli e momenti di incontro per tutta la comunità".

Una piazza nuova per la comunità