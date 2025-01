Laura Tampellini, da Gambara a Masterchef

Ha dovuto abbandonare gli studi di registrazione e il grembiule della celebre trasmissione televisiva Masterchef, ma la gambarese Laura Tampellini, 29 anni, non si da per vinta e continua a portare avanti la sua passione per la cucina.

Storia

La giovane ama stare ai fornelli: terminato il liceo artistico, inizia a lavorare come barista. Dopo essersi iscritta a un corso di bartending, interrotto a causa della pandemia, finisce a lavorare in un’azienda metalmeccanica. La morte della nonna, che per lei era «un punto di riferimento», e la fine di una relazione amorosa l’hanno molto segnata ma, decisa a riprendere in mano le redini della sua vita, si sposta in Toscana per lavorare come cameriera. È in quest’occasione che inizia a curiosare in cucina, ricordando i momenti in cui faceva la pasta insieme a sua nonna. Decide di iscriversi a MasterChef per dare finalmente una possibilità al suo sogno.Laura decide di partecipare a MasterChef per sfidare se stessa e dimostrare di avere la forza e il talento per riuscire.

«Tutti i limiti che mi imponevo sono sempre stati nella mia testa», ha racconta. Prole che ha ripetuto anche allo chef Barbieri non senza qualche lacrima Laura ci teneva tanto a entrare alla MasterClass, ma temeva il giudizio degli chef e qualche lacrima le era scesa sul viso ai Live Cooking, presentando il suo piatto composto da tortelli di zucca della nonna , al burro e salvia su una base di salsa al pomodoro. che per lo chef Cannavacciuolo non meritavano un sì ma gli chef Barbieri e Locatelli hanno promosso la concorrente con il grembiule grigio.

«Questa cosa che sto facendo ora l’ho sempre vista un po’ lontana da me perché mi credevo non all’altezza - ha detto la gambarese - invece andando avanti mi sono trovata qui e sono contenta. Sei brava finché sei a casa poi vieni qui ed è tutto un paio di maniche e me ne sto rendendo conto».

Quarta puntata

Ai Blind Test, Laura ha conquistato poi il grembiule bianco entrando ufficialmente alla «corte» degli chef. Laura ha superato poi altre prove del programma giocando anche «in casa» con l'Esterna alle Terme di Boario ma al Pressure Test durante la quarta puntata, Laura purtroppo ha dovuto togliersi il grembiule. Le sue Empanadas della discoteca, empanadas ripiene di salsiccia, peperoni e cipolla con maionese alla paprika, non hanno convinto i giudici.

«Spero che sia passata la mia passione e rispetto per la cucina e il rispetto per le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso - ha detto Laura prima subito dopo l’eliminazione rivolgendosi ai colleghi concorrenti - la cosa che più mi rende felice è aver conosciuto queste persone».

Il suo sogno ora? Avere un programma TV in cui far conoscere le sue ricette e coltivare la sua passione per la cucina. A rappresentare Brescia nel programma rimane un altro concorrente, il giovanissimo Samuele Uva appena 19 anni di Desenzano.