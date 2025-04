Santiago, campione di judo a soli 9 anni

Ha soli 9 anni si allena da poco più di un anno ma ha già dimostrato di avere la stoffa delcampione. Tanto che nel fine settimana il piccolo Santiago Pizzini, si è classificato primo ai campionati regionalidi judo nella sua categoria.

Storia

Una disciplina quella del judo, un’arte marziale tra le più diffuse nel mondo, che nasce in Giappone alla fine del diciannovesimo secolo, che si basa su attacco e difesa, e che con i suoi fondamenti, favorisce l’autonomia, la padronanza di sé, il rispetto degli altri, e una migliore qualità di vita. Infatti, l’Unesco lo ha dichiarato come migliore attività fisica per bambini e ragazzi dai 4 ai 21 anni in quanto promuove un’educazione fisica completa.

Strada che ha deciso di intraprendere anche Santiago che da un anno circa si allena con la «Kodokan Judo Asola» con cui ha partecipato al Campionato Regionale CSI a Calco in provincia di Lecco conquistando il podio.

Una soddisfazione grandissima per il piccolo atleta e per la famiglia, che supporta Santiago in questa avventura.

«E’ il secondo campionato regionale di judo al quale Santiago partecipa anche se si allena solo da un anno è giàcampione -ha detto la mamma Maria Chiara - dopo qualche mese di allenamento si è dimostrato subito molto capace tanto che il suo maestro lo ha iscritto ai campionati provinciali, ai regionali e nazionali dove lo scorso anno si era classificato terzo. Quest'anno ha stupito tutti piazzandosi primo e si è classificato per i nazionali. Santiago è molto felice e soddisfatto dei risultati, gli piace molto il judo anche se è alla sua prima esperienza con questo tipo di sport. Aveva fatto qualche mese karate ma è una cosa totalmente diversa e non gli era piaciuto per il contatto fisico».

Un vero talento

Un vero e proprio talento quello di Santiago che sembra far ben sperare per il suo futuro sportivo, frutto di passione, allenamenti fatti due volte a settimana e tanta determinazione.

«Santiago è una macchina da guerra, non c'è bisogno di spiegarli le cose, percepisce e capisce tutto al volo e ha una grande memoria fotografica, cosa che lo aiuta molto anche a scuola - ha spiegato la mamma - in pochi mesi ha fatto subito dei grossi progressi tanto che il maestro lo ha portato subito alle gare e ci hanno fatto i complimenti per la tecnica impeccabile. Ha scoperto così una nuova passione, è felicissimo delle medaglie conquistate, anche se non ama mettersi in mostra tanto che non aveva detto nulla delle gare nemmeno alle sue maestre. È determinato e ha un grande carattere».