La navigazione sul lago d'Iseo cambia orario: al via quello autunnale

Navigazione Lago d’Iseo, società di trasporto pubblico lacuale del lago d’Iseo, informa che lunedì 5 settembre 2022 entrerà in vigore l’orario autunnale che resterà valido fino al 2 ottobre 2022. Dal 12 settembre sarà parimenti in vigore anche l’orario scolastico in concomitanza con la ripresa delle lezioni in Lombardia.

Nuovo orario

Il nuovo orario feriale integra le corse feriali con le corse scolastiche e quelle aggiuntive previste il sabato, mentre l’orario festivo, tenendo conto dei flussi turistici concentrati nel fine settimana, prolunga l’orario estivo fino a domenica 2 ottobre. Per quanto riguarda le corse dei traghetti si segnala che dal 12 settembre le corse da Carzano delle 6:10 e da Sale Marasino delle 6:15 saranno entrambe posticipate di 5 minuti e avranno il seguente orario: 6:15 Carzano e 6:20 Sale Marasino. Il cambio d’orario della corsa dei traghetti è ampiamente segnalato sui social, con avvisi online e stampati affissi nelle bacheche. Il nuovo orario autunnale è disponibile presso le biglietterie di terra e le rivendite autorizzate, sulle bacheche, sulla pagina “orario in vigore” del sito internet www.navigazionelagoiseo.it e sulle paline dei pontili.

Si informa, inoltre, che le fermate delle motonavi presso la località Predore da lunedì 5 a venerdì 9 settembre saranno effettuate al pontile “Predore Ponecla” al fine di consentire attività di manutenzione straordinaria del pontile “Predore”.

Navigazione comunica agli utenti, che ne abbiano titolo, che possono usufruire del “bonus trasporti” previsto dal D.L. 50/2022, art. 35, ottenibile seguendo le istruzioni del Mims e recandosi con il voucher previsto esclusivamente presso le biglietterie di Iseo, Sulzano e la Direzione di Esercizio nei rispettivi orari di apertura. Per info aggiornate sulle corse e sull’acquisto dei biglietti online si invita a consultare il sito di Navigazione Lago d’Iseo: https://navigazionelagoiseo.it.

"La Società di Navigazione coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che accogliendo l’invito a partecipare al contest artistico fotografico “Liberi di navigare” contribuiranno con le loro foto al Calendario 2023 di NLI. Da ultimo si informa che Navigazione Lago d’Iseo ha aperto alcune ricerche di personale, dandone ampia pubblicazione sia sul proprio sito, sia attraverso il social Linkedin sia con avvisi sulla stampa; la selezione è in corso e si auspica di potere presto integrare l’organico con le figure professionali ricercate".

Dichiarazione del presidente ing. Giuseppe Faccanoni

“In prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico 2022-2023 rivolgiamo ai nostri studenti i migliori auguri per un anno sereno, in presenza, e per un proficuo percorso di studi. Invitiamo tutti a navigare con noi sul lago d’Iseo, capolavoro della natura che, dismesso l’abito estivo, sta acquisendo i colori autunnali e continua ad offrire meravigliosi scenari naturali.”

Dichiarazione del Direttore di Esercizio ing. Emiliano Zampoleri

“L’estate 2022 segna il ritorno dei turisti, anche stranieri, sul lago d’Iseo. Dal 1° gennaio al 31 agosto 2022 abbiamo trasportato oltre 1.080.000 passeggeri registrando un incremento del 34% rispetto al 2021, seppur con un decremento del 7% rispetto al 2019. Ritengo che il consuntivo certifichi l’efficiente servizio svolto, grazie al costante impegno di tutto il nostro personale, e sottolinei il gradimento verso il Sebino, diventato anche scenario di una nota serie di Netflix, e la piena affermazione di tante destinazioni come Iseo, Sarnico, Lovere, Pisogne e più di tutte Monte Isola, l’isola che registra un flusso di richieste di viaggio superiore a tutte le altre località lacustri.”

In numeri

Navigazione Lago d’Iseo dispone di una flotta di 14 navi di diversa dimensione con una portata minima di 70 persone e una massima di 430. La Motonave “Città di Bergamo” è dotata di bar, ristorante e impianti d’intrattenimento musicale. La Navigazione impiega 47 persone, tra personale di bordo e di terra; nel periodo estivo l’organico sale a 55 dipende