"La magia del parto" con Asst Franciacorta e Fondazione Onda

L’Azienda sociosanitaria della Franciacorta, in collaborazione con Fondazione Onda, organizza un evento al femminile.

Un incontro incentrato su "La magia del parto": è quello in programma per giovedì (e non per domani, come erroneamente riportato su ChiariWeek) alla Casa di Comunità di Chiari. In occasione della Giornata nazionale della Salute della donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Le oltre 260 strutture del network Bollino Rosa, tra le quali figura anche l’Asst Franciacorta, che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza), in varie aree specialistiche, nell’ambito dei percorsi dedicati alla donna.

"Giunta ormai alla sua nona edizione, l’(H) Open week sulla salute della donna sottolinea nuovamente quanto sia fondamentale continuare ad occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, invitandoci ad agire sempre più concretamente - ha ribadito Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - Rinnoviamo il nostro impegno nei confronti della salute della donna: una causa che sentiamo nostra da quando l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile e da lì sempre onorata. Gli ospedali aderenti all’iniziativa offriranno una settimana di servizi gratuiti come visite, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati".

Infatti, è dal 2007 che Fondazione Onda attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa. Il network, composto da 361 strutture dislocate sul territorio nazionale, sostiene la Fondazione nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio «di genere» nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

«Siamo onorati di essere ospedali Bollino Rosa con i nostri presidi di Chiari e Iseo - ha dichiarato Alessandra Bruschi, direttore generale di Asst Franciacorta - E’ un riconoscimento importante che ci stimola a dedicare sempre più impegno e attenzione alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle principali patologie delle donne. Per la Giornata nazionale della Salute della donna organizzeremo un incontro sul tema “La magia del parto”, rivolto alle future mamme e a tutte le persone interessate. I nostri professionisti (medici ginecologi, ostetriche e il team della riabilitazione perineale) incontreranno le mamme in attesa per accompagnarle in un percorso informativo che le aiuterà a vivere con serenità l’esperienza della gravidanza e del parto».

Dello stesso avviso anche Oliviero Rinaldi, direttore sanitario dell’Asst:

«Questo appuntamento è anche l’occasione per presentare a chi già non li conoscesse i servizi che Asst Franciacorta mette a disposizione delle donne in gravidanza e per conoscere l’équipe che lavora in sala parto - ha proseguito Rinaldi - I nostri ginecologi presenteranno anche il servizio di Uroginecologia e la possibilità di riabilitazione del pavimento pelvico che viene offerta alle donne a rischio. Infine, verranno anche fornite tutte le informazioni utili a diffondere la consapevolezza di quanto siano importanti (per sé e per il figlio in grembo) le vaccinazioni consigliate in gravidanza».

L'incontro

L’incontro, aperto alle future mamme e a tutti coloro che vorranno partecipare, è in programma per sabato alle 18 presso la Casa di Comunità di piazza Martiri Libertà, 20 (2° piano – aula B - Corso di Laurea in Infermieristica). Per partecipare è necessario iscriversi contattando il numero 030.7103052 (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16) oppure inquadrando il QrCode presente sulla locandina dell’evento (anche sito di Asst Franciacorta e sulla pagina Facebook).