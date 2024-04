Giornata Nazionale della Salute della Donna, (H)Open Week organizzato da Asst Garda e Fondazione Onda.

(H) Open Week per la Giornata Nazionale della Salute della Donna

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere organizza dal

18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

“Partecipiamo sempre con molto interesse alle iniziative della Fondazione Onda, - commenta Roberta Chiesa, Direttore Generale di ASST Garda -, grazie a questi Open Week abbiamo l’opportunità di sensibilizzare le nostre utenti sulle tematiche legate alla salute delle donne. Oggi la medicina di genere risulta essere estremamente efficace, soprattutto nell’ottica di trattamenti sempre più personalizzati e il nostro scopo è quello di creare una maggiore consapevolezza di quanto sia importante prendersi cura del proprio benessere”.

A Gavardo e Manerbio

ASST Garda, appartenente al Network Bollini Rosa, anche quest’anno vuole essere presente e vicina alle Donne, con lo scopo di avvicinare il mondo femminile a diagnosi sempre più precoci

e a percorsi di cura personalizzati. ASST Garda ha deciso di offrire all’interno dei suoi Presidi Ospedalieri di Gavardo e Manerbio,

l’esecuzione di Pap Test gratuiti.

I Pap Test, dedicati alle utenti esterne dai 25 anni in su, saranno prenotabili dall’11 al 15 aprile 2024 tramite mail a: giornatadonna.gavardo@asst-garda.it e

giornatadonna.manerbio@asst-garda.it e verranno erogati secondo il seguente calendario: Presidio Ospedaliero di Gavardo il 18 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il 19 aprile dalle 13.30

alla 15.30 nel reparto di Ginecologia al terzo piano. Presidio Ospedaliero di Manerbio il 19 aprile dalle 10.30 alle 13.00 nell’ambulatorio 10 zona

poliambulatori. Sempre a Manerbio la sera del 22 aprile alle ore 20.00 al Piccolo Teatro di Manerbio, ingresso libero, si svolgerà l’incontro: “HPV: Cosa c’è da sapere. L’importanza della prevenzione per vivere meglio.

Desenzano del Garda

Per quanto riguarda il Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda, ASST Garda, organizza il 18 aprile alle ore 14.00 un incontro informativo sulle malattie sessualmente trasmissibili dedicato ai

giovani dai 18 ai 25 anni, dal titolo: “Malattie sessualmente trasmissibili: conoscere per prevenire”, nella sala corsi della ginecologia di Desenzano al terzo piano. Sempre il 18 aprile dalle ore 15.00 sarà possibile per le ragazze (18-25) eseguire dei tamponi vaginali e cervicali gratuiti per individuare le malattie sessualmente trasmissibili. I tamponi sono su prenotazione tramite mail: giornatadonna.desenzano@asst-garda.it sempre dall’11 al 15 aprile 2024 con un massimo di 20 posti.