La Festa di Sant’Andrea a Rovato e l’esercito dei volontari

Una partecipazione eccezionale, nonostante la concomitanza con numerosi altri eventi sul territorio (uno su tutti, le Quadre di Chiari). La Festa di Sant’Andrea a Rovato è stata un successo innegabile, sia sul versante dei numeri che sul fronte, ancora più importante, del significato.

Lo spirito di comunità diventa festa

“Le feste in oratorio sono iniziative desiderate e volute dalle rispettive comunità – ha evidenziato don Marco Lancini, vicario parrocchiale della frazione – Quella di Sant’Andrea nel corso degli anni è cresciuta, riuscendo a coinvolgere un pubblico più ampio: ma non si deve mai perdere il senso profondo”. E lo spirito comunitario si è respirato forte e chiaro lo scorso fine settimana a Sant’Andrea, con una schiera di oltre 160 volontari.

Nella foto in evidenza: una foto di gruppo dei volontari. Si ringrazia per la collaborazione Photo & Video Franciacorta di Emanuela Zanotti, in via Castello a Rovato