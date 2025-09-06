Palio delle Quadre di Chiari, trionfano i verdi di Marengo

E alla fine, è stato un trionfo in verde. È stata infatti la quadra Marengo ad aggiudicarsi il Palio delle Quadre di Chiari, che si è corso questa sera, sabato 6 settembre. Interrompendo la lunga scia di vittorie di Villatico, i rivali per eccellenza della quadra che dal 2018 non sbagliava un colpo hanno dato spettacolo, si è confermata la quadra che ha totalizzato più vittorie dal 1979 ad oggi. Si tratta infatti del loro 19esimo trionfo dalla fondazione della manifestazione.

Secondi classificati i rossi di Villatico, terzi i gialli di Zeveto e quarti i blu di Cortezzano.

Il Palio delle Quadre di Chiari

Uno spettacolo unico, anche quest’anno, quello che per una settimana intera ha inondato ogni sera la città di eventi di incontri. Ma il clou era questa sera: l’attesissima corsa. Quattro giri del centro storico, quattro squadre di corridori, e l’agonismo che si fonde allo spirito comunitario e identitario dei clarensi, mai così forte come in questi giorni.

Marengo trionfa

Al traguardo, è stata la quadra guidata dalla presidente Maura Colombo a prevalere.

Marengo aveva vinto il suo primo palio nella seconda edizione, nel 1980, ed è storicamente una delle quadre più forti non solo per numero di pali vinti ma anche per costanza: soltanto in due lustri, negli ultimi 47 anni, non ha ottenuto almeno una vittoria (e sempre durante le “scie rosse” di Villatico). C’è peraltro stata anche una lunga “scia verde” nella storia del Palio: dal 2010 al 2017, otto edizioni consecutive sono state firmate dai verdi, con due pali assegnati in via definitiva. Poi, più nulla fino a stasera.

Si riaprono i giochi per l’assegnazione definitiva

La vittoria verde ha peraltro interrotto la scia rossa di vittorie di Villatico, che vinceva dal 2018. Si rimette quindi in gioco l’assegnazione definitiva del palio, dato che dalla realizzazione del drappo attualmente adottato (realizzato dalla giovane artista clarense Anna Ramera) sono trascorse due edizioni, e ai rossi occorreva la terza per “portarselo a casa” stasera.

Se guardiamo all’Albo d’Oro delle Quadre si tratta della 19esima edizione vinta da Marengo, dal 1979. Villatico è a quindici, Zeveto è ferma a sette, e Cortezzano a cinque.

I corridori di Marengo

Ecco la formazione della squadra che ha portato Marengo alla vittoria.

Cos’è il Palio delle Quadre di Chiari

Si tratta di una staffetta, in fin dei conti. Gli atleti, quattro per volta, si sfidano su un percorso prestabilito e si danno il cambio in piazza Zanardelli, sempre gremita per l’occasione, al termine del giro. La prima edizione fu disputata nel 1979. Se gli eventi “al contorno” della manifestazione sono molti cambiati nel tempo, la staffetta è rimasta invariata e così pure – al netto di qualche dettaglio – il suo regolamento. Si corre per 1.380 metri lungo le vie del centro cittadino di Chiari. Quattro squadre, ovviamente: Cortezzano, Marengo, Villatico e Zeveto. Alla Quadra vincitrice della staffetta spetta il diritto di custodire il Palio sino all’anno successivo. Quello adottato per questa edizione era un coloratissimo drappo realizzato dall’artista clarense Anna Ramera.

Il Palio viene aggiudicato in via definitiva alla Quadra vincitrice della staffetta per tre anni anche non consecutivi, mentre c’è un Palio straordinario in occasione di ogni decennale. Dopo l’assegnazione, ne viene commissionato uno nuovo per le successive edizioni.