Inaugurato un cippo per le vittime dei bombardamenti

Un monumento partecipato, realizzato per ricordare le vittime civili dei bombardamenti che tra il 1944 e il 1945 colpirono anche il ponte ferroviaria di Palazzolo, esempio di quella memoria attiva che si traduce in storia: è stato inaugurato questa mattina, domenica 26 ottobre, il cippo commemorativo di parco Metelli.

Fortemente voluta dall’associazione Ekologia Italica Aps, con cui ha collaborato la Cooperativa Sociale Palazzolese e dell’Amministrazione, e progettata dall’architetto Osvaldo Vezzoli, rappresenta l’ultima tappa de percorso denominato «Sentiero della Costituzione» che attraversa il cuore di Palazzolo e l’atto conclusivo di una rassegna che nei mesi scorsi tramite mostre fotografiche e camminate nei luoghi simbolo della città ha fatto luce su uno dei capitoli più tristi della storia della comunità. L’installazione, che verrà posizionata a poca distanza dal ponte ferroviario (l’obiettivo primario delle incursioni aeree), è stata creata utilizzando i resti dei binari della ferrovia che passava sopra il viadotto, ora ricostruito, custoditi in una gabbia di ferro dipinta con i colori della pace e sovrastata da una struttura a raggiera in alluminio, simbolo del pacifico movimento della ruota del treno e del sole, a sua volte portatore di un messaggio di vita e speranza.

L'inaugurazione è avvenuta alla presenza delle istituzioni (tra cui il vicesindaco Francesco Marcandelli e gli assessori Marina Bertoli e Bruno Belotti), delle associazioni del territorio e degli studenti della scuola media King e dell'Istituto Falcone. Il progetto è stato spiegato dallo storico Giulio Ghidotti e da Bruno Lancini, presidente di Ekologia italica e da Osvaldo Vezzoli, che ha progettato l'installazione.

"Momenti come questi sono fondamentali perché la memoria non si fa solo parlando o leggendo ma anche fattivamente con l'essere presenti - ha commentato il vicesindaco - Oggi nel mondo ci sono tante vittime e tanti ponti che stanno crollando: noi dobbiamo guardare indietro, alla storia, ma anche a quello che sta succedendo in fianco a noi. Fare memoria del passato vuol dire anche sentirsi vicini ai ragazzi e ai bambini che oggi, da Gaza all'Ucraina, vivono questo dolore".