Inaugurato il Palio, il nuovo anno sportivo e consegnati i riconoscimenti agli atleti

Il Palio delle Quadre prenderà il via, ufficialmente, questa sera, lunedì 4 settembre. Come da tradizione, però, è stata aperta ieri (domenica 3 settembre) la quarantacinquesima edizione e non sono mancati nemmeno l'avvio del nuovo anno sportivo e la consegna dei riconoscimenti agli atleti che si sono particolarmente distinti nel corso della scorsa stagione agonistica.

Inaugurato il Palio delle Quadre e il nuovo anno sportivo

In una piazza Zanardelli gremita, si é tenuta la cerimonia di apertura del quarantacinquesimo Palio delle Quadre di Chiari e dell'anno sportivo 2023/2024.

I vessilli delle quattro Quadre, accompagnati dai presidenti e dagli atleti che correranno il Palio hanno dato il via alla sfilata, seguiti da tutte le realtà sportive clarensi ed i loro atleti. Il serpentone ha colorato la città e condotto tutti i presenti in piazza.

L'evento è stato condotto dallo speaker Roberto Goffi e non sono mancati gli interventi del consigliere con delega alle Quadre, Ludovico Goffi, dell'assessore allo Sport, Cristian Vezzoli e del consigliere regionale Massimo Vizzardi.

I riconoscimenti

Nel corso della manifestazione sono stati conferiti i riconoscimenti sportivi alle società ed agli atleti che si sono contraddistinti nella passata stagione per gli ottimi risultati raggiunti.

Le targhe sono andate all'Asd Ritmica CG2000 (in particolare per il secondo posto nel Mondiale della squadra di ginnastica estetica), all'Asd Genitori per l'organizzazione del tempo libero dei ragazzi (per diversi Campioni italiani Libertas, che andranno a Roma all'Olimpico per proseguire il percorso), all'Atletica Chiari 1964 Libertas (per le due campionesse italiane), ad Anna Pighetti dell'Asd Chiari Swim Team (campionessa regionale 100 e 50 rana), a Emanuele Ceriello dell'Associazione italiana arbitri (esordio in serie B come assistente, prima volta storica per la sezione di Chiari ), ad Alessandro Gozzini dell'Asd Gruppo Sport Alternativi Chiari (campione italiano Badminton) e a Beatrice Mantegari dello Shotokan Karate Chiari (Campionessa regionale e Italiana).

Il riconoscimento "speciale" è, invece, Denis Hergheligiu, calciatore clarense della Feralpi Salò promosso nel campionato di Serie B.

Gli appuntamenti

Questa sera, lunedì 4 e martedì 5 in piazza Zanardelli (alle 20) ci sarà l’immancabile appuntamento con le stelle del salto con l’asta, rispettivamente femminile e maschile. Mercoledì 6 (alle 21) sarà come sempre la serata dedicata alla grande musica nazionale, che quest’anno vedrà l’esibizione straordinaria in città di Diodato; mentre giovedì 7 sarà la volta della Si Può Fare Band in concerto: uno splendido esempio di arte e inclusività. Venerdì 8 spazio all’esibizione di ginnastica artistica ed estetica con il galà Stasera lasciateci sognare; mentre sabato 9 settembre a chiudere la 45esima edizione del Palio saranno il tradizionale spettacolo teatrale, quest’anno dedicato allo scomparso Achille Platto con Dal Padrù al Bubà, e a seguire la corsa per il Centro Storico che decreterà quale Quadre tra Cortezzano, Marengo, Villatico e Zeveto vincerà il Palio 2023.

Ricchissimi anche i programmi delle quattro Quadre che si "sfideranno" anche in cucina. I presidenti Marco Delpanno (dei blu di Cortezzano), Maura Colombo (dei verdi di Marengo), Giancarlo Ghidini (dei rossi di Villatico) e Alessandro Marzani (dei gialli di Zeveto), sono già pronti.

Ecco la fotogallery dell'evento