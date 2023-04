di Norman Setti

Nella Feralpisalò, neopromossa in Serie B, batte un cuore clarense. Quello di Denis Hergheligiu, centrocampista italo-rumeno, nato proprio a Chiari il 9 dicembre 1999.

Il centrocampista Hergheligiu promosso in B con la Feralpisalò

E con la città ha ancora un legame importante.

La mia famiglia risiede lì. Mia mamma è rumena e lo era anche mio padre. Purtroppo, è venuto a mancare in un incidente quando ero piccolo. Poi mamma ha conosciuto colui che è diventato a tutti gli effetti mio papà e che mi ha cresciuto. Fino allo scorso anno ho allenato i 2008-2009 dello Young Boys, un’esperienza che ricordo con grandissimo affetto. Ho iniziato a giocare a calcio da piccolissimo proprio nell’Ac Chiari e poi nello Young Boys, prima di iniziare la mia lunga trafila nel settore giovanile dell’Atalanta. Da questa stagione mi sono trasferito a vivere a Brescia così da essere logisticamente più vicino agli allenamenti.

Nonostante la giovane età, Denis può vantare anche un’esperienza calcistica in Cina.

Sono rimasto per nove mesi, nei quali ho giocato al Guangzhou Evergrande, la squadra famosa per Marcello Lippi, che ogni tanto veniva a vederci. Vivevo in un college. Eravamo in duemila studenti con pochissimi stranieri, ho dovuto imparare un po’ di cinese, perché la scuola non era internazionale, ma sono riuscito a cavarmela.

Chiusa la breve, ma intensa, parentesi cinese, il ritorno in patria: l’Atalanta lo convoca per un provino.

Per fortuna è andato bene, sono stato preso e in quella stagione con l’Under 17 abbiamo vinto il campionato. Con me c’erano giocatori fantastici come Bastoni, Melegoni, Capone, Del Prato, Colpani. Siamo in tanti ad essere approdati nel professionismo, fu un’annata strepitosa. Mi porto un bellissimo ricordo: con Alessandro (Bastoni, ndr) mi sono sentito nei giorni scorsi, si è complimentato per la promozione.

Poi la Feralpi

Ecco poi la chiamata dal Garda, con il trasferimento a titolo temporaneo nelle giovanili verdeblu.

L’anno dopo sono arrivato in prestito a Salò. Il primo anno con la Berretti che, però, era di un’annata più grande. Poi mi sono rotto il malleolo e praticamente ho saltato tutta la stagione. Pietro Strada, responsabile del settore giovanile, mi chiese di restare l’anno successivo e sono rimasto volentieri, vincendo il campionato.

Con il tricolore sul petto, la Prima squadra diventa successivamente il riconoscimento più bello e meritato. Un percorso che ha portato il clarense a sfondare il muro delle 100 presenze e, come anticipato, a brindare nei giorni scorsi al salto da sogno in Serie B.

Numeri che fanno effetto. Anche se ho realizzato solo un gol e sotto questo aspetto devo ancora migliorare. Mi ispiro a giocatori come Kroos o Modric, tifo Milan sin da bambino. La Serie B è un premio che abbiamo inseguito con tutte le nostre forze: non partivamo favoriti, questo è evidente, ma con il passare delle giornate abbiamo capito che potevamo creare qualcosa di magico. La partita che ricordo con più affetto? Sicuramente quella contro il Palermo al Barbera nei playoff promozione della scorsa stagione dove ci siamo misurati in uno stadio da brividi. Dopo quella sconfitta ci siamo guardati tutti in faccia e abbiamo trasportato quella rabbia agonistica in questo torneo e i frutti si sono visti. Esempi da seguire in questi anni a Salò? Mi vengono in mente subito Carraro, Legati o Pesce. Il mio futuro? Ho un contratto fino al 2025, mi piacerebbe rimanere ma il calcio è strano, così come il mercato. La Feralpi è una società meravigliosa, il presidente Pasini ha sempre creduto in questa promozione. Un ambiente sano, invidiabile. Dedico tutto alla mia famiglia, al mio primo allenatore Achille Tironi e agli amici che ci sono sempre stati.

Un campione anche di umiltà.

(fotografia ufficiale dal profilo della società)