Inaugurato a Pontevico il distaccamento della Polizia Provinciale di Brescia

Inaugurato oggi (giovedì 5 gennaio 2023) a Pontevico il distaccamento della Polizia Provinciale di Brescia.

Inaugurato alla presenza del presidente Alghisi

È stato inaugurato, alla presenza del Presidente e del Vicepresidente della Provincia di Brescia, oltre che dei Sindaci e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine del territorio, il distaccamento di Pontevico della Polizia Provinciale di Brescia.

Un presidio strategico

La sede di Pontevico rappresenta un presidio strategico e molto importante per l’attività della Polizia Provinciale, in particolare per le attività del servizio ittico venatorio. La maggior parte delle operazioni di contenimento della fauna nociva, in particolare piccioni, nutrie e corvidi e di recupero e soccorso della fauna ferita e in difficoltà si svolge, infatti, nella pianura bresciana: il distaccamento di Pontevico sarà quindi un valido punto di riferimento per i Sindaci che quotidianamente si trovano ad affrontare problematiche legate alla presenza di animali selvatici nei loro Comuni.

Fino a sei agenti

Si ricorda che nella Bassa Bresciana sono inoltre presenti Zone di Tutela, Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), Zone di Rifugio e Ambientamento (ZRA) e Oasi di Protezione, dove vengono effettuati i censimenti e le catture di lepri a scopo di ripopolamento. Il distaccamento di Pontevico può accogliere fino a 6 agenti; nella fase iniziale di apertura sarà presente una pattuglia del Nucleo Ittico Venatorio e una del Nucleo Stradale/Ambientale.