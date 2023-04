Una nuova sede per l’associazione Anche Io nel Terzo Millennio, che la potrà utilizzare fino a maggio del 2031, sempre a titolo gratuito. E' quella inaugurata stamattina, sabato 15 aprile, a Palazzolo.

Inaugurata la nuova sede dell'associazione Anche Io nel Terzo Millennio

Taglio del nastro, questa mattina, a Palazzolo. Infatti, alla presenza del sindaco Gianmarco Cossandi e dell'assessore Bruno Belotti, dell'ex primo cittadino Gabriele Zanni (assente per malattia, invece, l'assessore ai Servizi sociali Ombretta Pedercini), del presidente Sergio Vezzoli, dei ragazzi e di tantissimi accorsi, è stata inaugurata la nuova sede dell’associazione Anche Io nel Terzo Millennio, che la potrà utilizzare fino a maggio del 2031, sempre a titolo gratuito.

I locali, ristrutturati in questi mesi grazie anche al contributo di alcune realtà territoriali, come i Lions, sono stati benedetti da don Giovanni Pollini. Presente alla cerimonia anche il dottor Giannantonio Lanfranchi, che da sempre aiuta l'associazione, e Gino Mosena che ha donato i locali all'Amministrazione.

I "precedenti"

L'assegnazione del locale era già stata resa nota dall’Amministrazione comunale che negli scorsi mesi ha firmato (e consegnato le chiavi) la nuova convenzione con le meritoria associazione palazzolese, che da anni si occupa dell’inclusione e della qualità della vita delle persone disabili e delle loro famiglie. Già nel 2012 l’Amministrazione aveva concesso in comodato d’uso gratuito alla Terzo Millennio alcuni spazi in via Dogane, all’interno del plesso scolastico della Scuola Media Martin Luther King. Ora, però, dopo tanti anni di attività e l’ampliamento dei servizi offerti agli utenti e ai loro congiunti, quegli spazi non erano più sufficienti per l'associazione.

Per questo motivo, l’assessorato ai Servizi Sociali aveva deciso di destinare all’associazione proprio i locali di un appartamento via Cortevazzo, che a giugno del 2020 è stato donato al Comune da un benefattore (Gino Mosena) che desiderava fossero impiegati proprio per scopi sociali e altruistici.