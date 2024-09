Inaugurata la nuova mensa al «Sacro Cuore»: un nuovo spazio per le Primarie

E' stata inaugurata la nuova mensa del Sacro Cuore a Palazzolo. Il taglio del nastro ha avuto luogo negli scorsi giorni.

La nuova mensa scolastica rappresenta uno spazio che non risponde solo a bisogni pratici, ma che riveste un ruolo educativo, di inclusione e di crescita. Ogni bambino e bambina ha il diritto di crescere in ambienti belli e sereni e, come amministrazione, siamo qui oggi a confermare con i fatti il nostro impegno per garantire attenzione alla scuola e servizi il più possibile migliori.